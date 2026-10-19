USD Tennis Beinasco: una vittoria e un pareggio in A2 femminile

Un pareggio con la formazione maggiore e una vittoria con la squadra “B”. È questo il bilancio di giornata (domenica 18 ottobre) dell’ USD Tennis Beinasco impegnato con due formazioni in A2 femminile a squadre . L’affermazione è stata colta per 3-1 sui campi della Virtus Bologna e porta i nomi delle giovani della compagine capitanata da Nathalie Vierin . Sono quelli di Carolina Dibenedetto , che ha vinto il suo singolare contro Micol Salvadori per 7-6 (3) 7-5 e si è ripetuta in doppio a fianco di Marzia Paola Marina Pieragostini , quest’ultima a sua volta a segno anche in singolare. Il doppio ha messo il sigillo alla contesa, sul 6-4 6-2 “inflitto” a Rubini e Ballotta e dato i primi tre punti secchi stagionali al club piemontese nel girone di competenza.

La squadra A è partita a spron battuto davanti al pubblico amico (2-0 dopo i primi due singolari) contro il CT Giotto Arezzo, ma è stata rimontata dalle toscane. Partita intensa quella vinta da Jennifer Ruggeri (Beinasco) contro Camilla Gennaro. Ruggeri più votata alla ricerca dei punti, ma costretta a costruirsi i punti in ragione della buona resistenza dell’avversaria. Dopo il primo set chiuso 6-2, la giocatrice del Beinasco è andata a servire per il match sul 5-2. Non ha chiuso al primo tentativo, ma sul 5-4 successivo non ha tentennato e messo il primo punto nel tabellino per il suo club. Debordante Marta Lombardini (Beinasco) contro Matilde Mariani. Un doppio 6-0 che ha sempre visto la racchetta dell’USD Tennis Beinasco comandare gli scambi e disporre a suo piacimento della rivale di giornata, che poco ha potuto contro la sua potenza. Nulla da fare invece nel terzo singolare per Maria Canavese (Beinasco) contro Anna Gabric. La giocatrice del CT Giotto ha chiuso con un doppio 6-1 rimettendo in corsa la sua squadra. Il doppio ha visto il tandem Gabric – Mariani battere quello di casa composto da Canavese e Lombardini per 7-6 (5) 6-0. L’equilibrio nel girone è massimo e saranno le prossime tre giornate a decretare l’esito dello stesso in termini di passaggio o meno agli step successivi della rassegna.