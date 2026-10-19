Volvera Rugby: inizio col botto dell’attività ufficiale delle squadre seniores

Esordio in campionato travolgente per la Seniores maschile , che inaugura il torneo interregionale Piemonte-Liguria di Serie C con un netto 71-0 sul campo del Moncalieri e impone subito il proprio ritmo, portandosi sul 26-0 già al 20’ del primo tempo. I gialloneri mantengono alta l’intensità per tutta la gara, mettendo a segno 11 mete e 8 trasformazioni firmate da Porporato. Protagonista Moioli, autore di tre mete, seguito da Coppola con due. A segno una volta ciascuno Picaro, Aghemo, Durante, Barberio, Maganuco e Giraudo. Per Coppola arriva anche il riconoscimento individuale di Man of the Match, a coronamento di una prestazione di rilievo.

Ancora più ampio il margine della Seniores femminile, che a Tortona supera le Lions con un perentorio 78-0. Tre le mete di Ilaria Tombolato, mentre Moioli, Asti e Cecati ne realizzano due ciascuna. Una meta a testa per Novarese, Armando, Mugnaini, Rech e Gobello. La giornata porta con sé anche segnali importanti per il futuro: da sottolineare il ritorno in campo, dopo una lunga assenza, di Beatrice Rech ed Erica Salvati, oltre all’esordio assoluto in prima squadra di Alessia Barbero, Sonia Armando, Anna Mascia, Sofia Ianniello e Matilde Cecati. Quattro delle debuttanti sono nate nel 2009.

Sul fronte giovanile, l’Under 18 non è scesa in campo a causa del ritiro degli avversari dal campionato, mentre l’Under 16 ha osservato un turno di pausa. A tenere alta la bandiera del settore giovanile ci ha pensato l’Under 14, capace di imporsi sull’Alba per 61-12 sul campo di Fossano. Il risultato assume ancora più valore considerando il divario fisico con avversari più strutturati e una rosa composta per circa il 60% da ragazzi provenienti dall’Under 12. I giovani hanno risposto con una prova convincente, fatta di velocità, sostegno reciproco, ripartenze continue e capacità di attaccare gli spazi. Una prestazione che conferma i progressi del gruppo e lascia intravedere prospettive incoraggianti per il prosieguo della stagione.