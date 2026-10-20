Giaguari Torino, esordio amaro in Coppa Italia: sconfitta per 40-18 contro i Marines  

Si apre con una sconfitta la Coppa Italia 2026 dei Giaguari Torino, superati domenica 18 ottobre dai Lazio Marines per 40-18 al Dabliu EUR di Roma. I gialloneri chiudono con tre touchdown e 253 yard complessive di attacco, ma pagano la scarsa continuità nel dare concretezza alle proprie avanzate e due fumble persi, entrambi seguiti da una segnatura dei padroni di casa.

La partita si mette subito in salita, con i Marines in vantaggio per 8-0 al primo possesso. I Giaguari trovano però una prima risposta in difesa grazie all’intercetto di Migliorini, riportato per 26 yard. L’attacco raggiunge le 19 yard avversarie senza riuscire a completare il drive e, nella serie offensiva successiva, costruisce un’altra opportunità ancora più vicina alla end zone: arrivati fino alle cinque yard, i torinesi perdono il pallone su un fumble e vedono sfumare la possibilità di accorciare le distanze.

Sotto 15-0, i gialloneri mettono insieme la prima azione da punti della loro stagione. Un possesso da 55 yard in sei giochi, alimentato dalle corse e concluso dal passaggio di Osayomwanbor per Luisetto da 26 yard, vale il 15-6 a 1’21” dall’intervallo. La possibilità di rientrare negli spogliatoi con un distacco contenuto dura però poco: Roma risponde prima della pausa e porta il punteggio sul 21-6.