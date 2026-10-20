Giaguari Torino, esordio amaro in Coppa Italia: sconfitta per 40-18 contro i Marines
Si apre con una sconfitta la Coppa Italia 2026 dei Giaguari Torino, superati domenica 18 ottobre dai Lazio Marines per 40-18 al Dabliu EUR di Roma. I gialloneri chiudono con tre touchdown e 253 yard complessive di attacco, ma pagano la scarsa continuità nel dare concretezza alle proprie avanzate e due fumble persi, entrambi seguiti da una segnatura dei padroni di casa.
La partita si mette subito in salita, con i Marines in vantaggio per 8-0 al primo possesso. I Giaguari trovano però una prima risposta in difesa grazie all’intercetto di Migliorini, riportato per 26 yard. L’attacco raggiunge le 19 yard avversarie senza riuscire a completare il drive e, nella serie offensiva successiva, costruisce un’altra opportunità ancora più vicina alla end zone: arrivati fino alle cinque yard, i torinesi perdono il pallone su un fumble e vedono sfumare la possibilità di accorciare le distanze.
Sotto 15-0, i gialloneri mettono insieme la prima azione da punti della loro stagione. Un possesso da 55 yard in sei giochi, alimentato dalle corse e concluso dal passaggio di Osayomwanbor per Luisetto da 26 yard, vale il 15-6 a 1’21” dall’intervallo. La possibilità di rientrare negli spogliatoi con un distacco contenuto dura però poco: Roma risponde prima della pausa e porta il punteggio sul 21-6.
Anche nella ripresa i Giaguari riescono a muovere il pallone, ma non a trasformare subito il lavoro dell’attacco in punti. Il primo possesso del terzo quarto, nel quale spicca una corsa da 23 yard di Anthony Choupo, si interrompe con il secondo fumble di giornata. La serie successiva, impreziosita da una corsa da 24 yard di Muraro, termina invece con un quarto down non convertito sulle 22 yard dei Marines. Due opportunità che non producono segnature, mentre i padroni di casa allungano fino al 34-6 all’inizio dell’ultimo periodo.
Torino continua, comunque, a cercare la end zone. Osayomwanbor firma la giocata più lunga della giornata giallonera con una corsa da 47 yard per il touchdown del 34-12. Nel finale, dopo un’ulteriore segnatura romana, i Giaguari costruiscono un ultimo drive da 44 yard: una corsa del quarterback su quarto down e un guadagno di Mariuzzo preparano il passaggio da 12 yard per Vallario, che a tempo scaduto fissa il risultato sul 40-18. Nessuna delle tre trasformazioni su calcio dei torinesi va a segno, con l’ultima bloccata.
Domenica prossima 25 ottobre sarà la volta della Under 18 a scendere in campo alle ore 13:30 al Centro Sportivo Totta di Borgaretto: avversari i Seamen Milano.
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