Cuneo volley: riprendono gli allenamenti in vista della sfida con Milano

Archiviato il grande spettacolo della prima partita casalinga, giocata di fronte a 4.087 spettatori che hanno sostenuto la squadra fino all’ultima palla, per l’Acqua Sant’Anna Cuneo è già tempo di pensare alla prossima sfida.

Domenica 25 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 19, la squadra di Matteo Battocchio sarà impegnata nella prima trasferta stagionale in SuperLega, all’Allianz Cloud, contro l’Allianz Milano. Ad attendere i biancoblù ci sarà una formazione desiderosa di riscatto: gli uomini del nuovo coach Guillermo Falasca hanno infatti perso la prima partita stagionale sul campo di Cisterna con il punteggio di 3-0.

Nella mente e negli occhi di tutti resta lo splendido spettacolo offerto dai biancoblù al pubblico cuneese, capaci di trascinare al tie-break i campioni d’Italia della Sir Susa Scai Perugia. Un quinto set vibrante e combattuto fino all’ultima palla, che ha chiuso il match sul 23-25 in favore degli umbri dopo due ore e mezza di battaglia sportiva. Per Cavaccini e compagni, nonostante la sconfitta, è arrivata la meritata ovazione del pubblico.

Dopo la giornata di riposo di lunedì, da oggi, martedì 20 ottobre, i biancoblù tornano in palestra per preparare la trasferta milanese.

Il programma degli allenamenti

- Martedì 20 ottobre: ore 17.30

- Mercoledì 21 ottobre: ore 16.30

- Giovedì 22 ottobre: ore 11.30

- Venerdì 23 ottobre: ore 16

- Sabato 24 ottobre: ore 10

Si ricorda che tutte le sedute di allenamento sono aperte al pubblico.

Nel frattempo, è già attiva su Liveticket.it la prevendita per la seconda sfida casalinga dell’Acqua Sant’Anna Cuneo, valida per la terza giornata di andata della regular season, contro la Cucine Lube Civitanova. L’appuntamento è per domenica 1° novembre, alle ore 18, al palasport di San Rocco Castagnaretta.