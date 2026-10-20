Dalla "Granda" ai Caraibi: La Fausto Coppi sigla il gemellaggio con La Gran Fondo Caraïbes

Dalle montagne della provincia di Cuneo alle strade affacciate sul Mar dei Caraibi, il ciclismo diventa un ponte tra territori, culture e comunità. La Granfondo Internazionale La Fausto Coppi e la Gran Fondo Caraïbes hanno avviato un gemellaggio che mette al centro la promozione del ciclismo amatoriale, il turismo sportivo e lo scambio di esperienze tra realtà organizzative accomunate dagli stessi valori.

L'accordo, sottoscritto dall'ASD Fausto Coppi On The Road, organizzatrice della manifestazione cuneese, e dall'Association OD'ASS, rappresentata da Francis Gibrien e promotrice della Gran Fondo Caraïbes, nasce dalla volontà di dare continuità a un percorso di apertura internazionale e di costruire nuove opportunità di collaborazione tra le due realtà.

La collaborazione guarda a iniziative congiunte di comunicazione e promozione, allo scambio tra organizzatori, partecipanti e partner e alla valorizzazione delle rispettive destinazioni. L'obiettivo è favorire la scoperta reciproca dei territori attraverso la bicicletta, rafforzando il legame tra esperienza sportiva, accoglienza turistica e identità locale.

La 2^ edizione della Gran Fondo Caraïbes, organizzata in Guadalupa, è in programma domenica 6 dicembre e si inserisce nel circuito UCI Gran Fondo World Series. Il progetto si sviluppa attorno alla scoperta dell'isola attraverso il ciclismo, valorizzando il paesaggio caraibico e le caratteristiche del territorio. 300 ciclisti hanno partecipato alla prima edizione e se ne stimano 400 per il 2026. L’evento copre 116 km di percorso, con 1685 m di dislivello positivo.

Per La Fausto Coppi, il gemellaggio rappresenta un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione che negli ultimi anni ha visto la manifestazione consolidare relazioni non solo sportive e creare occasioni di dialogo con interlocutori e realtà ciclistiche di diversi Paesi: dalla Granfondo Italianissima in Argentina, ai vari gemellaggi con Olanda, Argentina e Danimarca, con la presenza dei rispettivi ambasciatori durante l’evento cuneese. Una vocazione, quella verso l’internazionalizzazione, che si accompagna alla promozione concreta del territorio cuneese, capace di accogliere partecipanti provenienti da oltre 42 Paesi e di trasformare l'evento in una vetrina per le montagne, i borghi e l'identità locale.



Intanto, a poco più di due settimane dall’apertura delle iscrizioni, la 38ª Granfondo Internazionale cuneese, in programma domenica 27 giugno 2027, ha già raggiunto i 600 iscritti, provenienti da 17 nazioni, con una presenza significativa di tedeschi (43) e olandesi (79). Un avvio che conferma l'interesse dei tanti amatori e appassionati di granfondo verso la manifestazione della "Granda" e accompagna il lavoro dell'ASD Fausto Coppi On The Road nel percorso di crescita sportiva dell'evento.



Le iscrizioni sono aperte sul sito ENDU