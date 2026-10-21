Basket College Novara sfiora l’impresa a Biella: dal -22 al supplementare

Basket College Novara esce dal campo della Zeta Esse Ti Basket Biella con una sconfitta per 92-89 dopo un tempo supplementare, ma anche con la consapevolezza di aver offerto una prestazione di straordinario valore tecnico e morale contro una delle formazioni più attrezzate del campionato.

La partita era iniziata nel modo più difficile. Biella ha imposto fin dai primi minuti ritmo, fisicità e grande precisione dall’arco, chiudendo il primo quarto sul 29-18 e raggiungendo nel secondo periodo un vantaggio massimo di 22 punti. All’intervallo lungo il tabellone segnava 56-38 per i padroni di casa e l’incontro sembrava ormai saldamente indirizzato.

Basket College Novara, però, non ha mai smesso di crederci.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach Stefano Boselli ha cambiato volto, alzando il livello difensivo, aumentando l’intensità e trovando maggiore continuità nelle soluzioni offensive. Il terzo quarto, vinto 23-13, ha riaperto completamente la partita, mentre nell’ultima frazione i Collegiali hanno completato una rimonta costruita possesso dopo possesso.

A 58 secondi dalla sirena Novara è passata avanti sull’82-81, prima che Biella riuscisse a trovare il punto del pareggio e a trascinare la sfida al supplementare.

Anche nell’overtime Basket College Novara ha continuato a giocare senza timori reverenziali, portandosi avanti sull’88-86 e costringendo i padroni di casa a inseguire fino agli ultimi secondi. La maggiore precisione di Biella dalla lunetta ha infine determinato il 92-89 conclusivo.

Una sconfitta che non assegna punti in classifica, ma che certifica la crescita di una squadra giovane, capace di recuperare ventidue lunghezze sul campo di una corazzata e di restare in corsa fino al quarantacinquesimo minuto.

Sul piano individuale spicca la prestazione di Mohamed Fam, autore di 30 punti, accompagnato dai 17 di Samuele Liberali, dai 14 di Pietro Beretta e dal contributo di tutto il gruppo. Ogni atleta chiamato in causa ha saputo mettere energia, sacrificio e disponibilità al servizio della squadra.

Particolarmente significativo anche il clima nel quale si è disputato l’incontro. Le tensioni legate alla vicenda del 20-0 a tavolino della scorsa stagione sono rimaste definitivamente fuori dal parquet. Tra le due società, gli staff e i giocatori hanno prevalso correttezza, rispetto e fair play.

Basket College Novara desidera riconoscere a Biella il valore della vittoria e della prestazione offerta, ma allo stesso tempo esprime grande orgoglio per la reazione e il carattere mostrati dai propri ragazzi.

La società continuerà a lavorare con fiducia lungo il percorso tracciato da “Road to the Future”, convinta che serate come questa, pur amare nel risultato, rappresentino tappe fondamentali nella formazione tecnica e mentale di una squadra giovane e ambiziosa.

Il campionato prosegue e il College ripartirà da quanto dimostrato a Biella: dalla capacità di non arrendersi, dalla forza del gruppo e dalla certezza di poter competere contro ogni avversario.

Zeta Esse Ti Basket Biella – Basket College Novara 92-89 d.t.s.

Parziali (29-18, 56-38, 69-61, 82-82; supplementare 10-7)

Basket College Novara: Fam 30 (3), Liberali 17 (2), Beretta 14 (1), Sassi 7, Giustina 6, Cristiano 6, Chebotarov 5, Andretta 4, Zoppellaro 0, Fedeli n.e., Agholor n.e.

Allenatore: Stefano Boselli.

Zeta Esse Ti Basket Biella: Terreni Goncalves Silva 37 (5), De Bartolomeo 18 (2), Viele 9 (2), Osatwna 9, Fracasso 8 (1), Mauri 7 (1), Bassan 2, Cheney 2, Donnini 0, Maglione 0, Mora n.e., Obakhavbaye n.e.

Allenatore: Fabrizio Castelli.

Tra parentesi le triple realizzate.