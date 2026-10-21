S. Bernardo Campus non si ferma: quarta vittoria consecutiva
Dopo i tre successi in otto giorni, S. Bernardo Campus supera anche My Basket Genova e allunga a quattro la striscia di vittorie consecutive
Dopo i tre successi in 8 giorni della settimana scorsa, la S. Bernardo Campus ci ha preso gusto e supera anche My Basket Genova e allunga a 4 gioie di fila la proprio striscia.
La gara inizia, però, sotto il segno genovese, con i liguri a scappare sull’8-16 dopo 5 minuti. Gli albesi si sbloccano, ma genovese sempre al sicuro al comando per i successivi due giri di lancette (11-20). Ecco che arriva il break locale, con un’iniezione di energia data dal 2009 Maffiola: 20-20 dopo il canestro con fallo di Manfredi. Genova segna, ma le distanze sono minime (20-22) al decimo.
Copione simile nella seconda frazione, ma con più equilibrio. La S. Bernardo resta più vicina, nonostante i tentativi di allungo avversari (26-31). Alla pausa c’è sostanziale equilibrio: 37-40.
Dagli spogliatoi esce una Campus pimpante che mette la freccia dopo un 7-0: 50-46. Genova risonde subito e contro-sorpassa, ma Maffiola non ci sta e riporta i suoi in testa: 61-56. Si resta di fatto così all’ultima mini-pausa: 61-57.
Si accende un altro 2009, Serafini, che colpisce dall’angolo destro per il +10 (69-59), dopo la terza tripla di serata di Rana di pochi istanti prima. Genova si lancia all’assalto (0-8) e torna a -2 a 5 minuti dal termine (69-67). Reinten replica (+4), ma i liguri impattano a quota 71-71 (3 minuti alla fine). Serve l’esperienza ed ecco l’esperienza, Zampolli firma 8 punti personali di fila e riapre la forbice (79-71), spianando la strada alla vittoria. A tempo quasi scaduto Rana arrotonda: finisce 81-71 per la festa del pala Campus, in una serata in cui è stato particolarmente e pieno di giovani del settore giovanile.
Matura così il quarto successo di fila, in cinque giornate, che lancia la S. Bernardo nella metà sinistra della Serie C Interregionale.
S. Bernardo campus-My Basket Genova 81-71
Parziali (20-22, 17-18, 24-17, 20-16)
Progressivo: 20-22, 37-40, 61-57, 81-71
CAMPUS : Manfredi 5, Cogno, Maffiola 10, Serafini 3, Occelli, Negro 4, Rana 19, Nastasi 2, Scehllino ne, Colli 3, Zampolli 22, Reinten 13. All. Gaudio, Ass. Alfero, Corino. Prep. Canonico
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