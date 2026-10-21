Serie D, è tempo di derby: Olimpo Alba sfida Bra al Pala Langhe

Gara infrasettimanale molto attesa giovedì alle ore 20:30 al Pala Langhe, è tempo di derby tra Olimpo Basket Alba e Abet Bra.

Era il grande match del territorio che si è riproposto per moltissimi anni in Serie C, poi l’Olimpo era stato promosso in Serie B (nel 2017) e le strade non si erano più incrociate, o quasi. Nel frattempo la prima squadra dell’Olimpo ha cambiato nome in Campus (ed è a Corneliano), mentre l’Olimpo Basket è rimasta la “seconda” squadra albese, uno spazio dove poter far fare esperienza ai ragazzi del territorio e della foresteria in un campionato senior di alto livello (è il massimo campionato regionale di basket).

Nella passata stagione l’Abet Bra è retrocesso dalla C alla D ed ecco allora che si ripropone la sfida Olimpo Alba-Abet Bra che mancava in questi termini da quasi dieci anni. E’ vero che questa volta non è tra le rispettive “prime squadre”, è la seconda squadra albese contro la prima braidese, ma il fascino di questa sfida resta.

Sia l’Olimpo che l’Abet sono partite bene in questo campionato di D. Bra ha disputato una gara in più ed è a 3 successi in 3 partite (80-73 vs Tam Tam Torino), 76-69 (vs Rivalta) e 99-54 (vs Franzin Val Noce). La Maratona Viaggi Olimpo Alba ha invece osservato un turno di riposo ed ha giocato contro Rivalta e Franzin, imponendosi 68-60 e 85-74, con risultati più contenuti ed un gruppo giovanissimo che dovrà puntare a crescere a stagione in corso.

Sarà anche un derby diverso, ma resta sempre una gara che incuriosisce, infatti ci si aspetta un pubblico delle grandi occasioni anche se la gara è infrasettimanale. Appuntamento per giovedì (22 ottobre) alle ore 20:30 al Pala Langhe di Alba.