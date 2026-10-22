La Baglietto Derthona ritrova il sorriso in BKT EuroCup

Sotto di 13 punti nei primi minuti del terzo quarto, la Baglietto Derthona Tortona sfodera la reazione di carattere che cercava da tempo e ribalta la sfida per portare a casa una vittoria preziosa in BKT EuroCup . Alla Nova Arena di Tortona la squadra di Mario Fioretti batte 89-79 gli spagnoli del Recoletas Salud San Pablo Burgos nella quarta giornata di regular season del Girone A. Dopo aver passato buona parte dell'incontro a rincorrere gli avversari, i Leoni bianconeri si affidano ad una difesa convincente per stoppare un'avversaria ben guidata fin lì dalle doti realizzative dell'ex Trento Steward e dalla presenza in area del 2.16 Koprivica e trovare in attacco diversi interpreti per rimontare e poi allungare. La costanza di Bortolani, miglior realizzatore della Baglietto con 18 punti, e Gorham, la concretezza vicino al ferro di Alibegovic (6/6 al tiro da due), i tanti rimbalzi offensivi di Olejniczak (6) e i 16 punti tutti arrivati nella ripresa da parte di Hubb (anche 7 assist), hanno permesso di portare a casa quello che alla vigilia si presentava come uno scontro diretto.

La Partita

La Baglietto parte con una novità nel quintetto base, Durham in cabina di regia e Hubb a partire dalla panchina. L'inizio gara è di Burgos, 4-11 dopo appena due minuti e mezzo complice qualche errore di troppo sotto il canestro avversario e un paio di dimenticanze in difesa di Tortona. Jallow e Gorham cominciano comunque bene in attacco per aiutare a ricucire subito lo strappo (14-15), che si riapre a favore degli ospiti in seguito alla tripla di Lobaco che firma il 25-18 spagnolo con cui si va alla prima minipausa.

Nel secondo quarto la Baglietto pare mostrare una faccia più aggressiva, la tripla di Bortolani ricuce a -2 e la schiacciata di Olejniczak - importante anche a rimbalzo d'attacco - lo mantiene poco dopo (27-29 al 14'). I bianconeri hanno anche la possibilità del tiro del sorpasso ma lo sbagliano un paio di volte e arriva un altro riallungo di Burgos, partito con la tripla di Sigar che negli ultimi tre minuti del primo tempo inizia un break di 3-11 che fa chiudere i suoi sul +9 dell'intervallo, 36-45.

In apertura di ripresa gli ospiti ritoccano ulteriormente il loro break toccando anche il +13 (36-49 dopo la tripla di Steward), è Hubb con 7 punti di fila, tra cui un gioco da 4, a provare a dare la scossa (44-51 al 23'). Ed è sempre una fiammata del play americano a costringere coach Fisac al time-out con il Derthona risalito sul 53-57 a due minuti e mezzo dalla fine della terza frazione, margine che si mantiene anche al suono della sirena con la tripla quasi allo scadere di Durham per il 58-62 del 30'.

Sono 6 punti in fila di Alibegovic dentro l'area e un jump dalla media di Bortolani a far cacciare finalmente la freccia alla Baglietto per la prima volta in gara, 66-65 dopo un minuto e mezzo dall'inizio del periodo finale. Nel loro momento positivo i padroni di casa salgono anche a +4 (71-67), ma l'inerzia cambia di nuovo verso gli spagnoli, un 7-0 di break tutto targato Steward per riportare avanti Burgos, 71-74 al 34'. Hubb replica ancora dall'arco dei 6 metri e 75 per rimettere tutto in equilibrio (76-76 a -4'30") e da lì in avanti è sempre più un crescendo per i Leoni in attacco e in difesa. Tripla allo scadere di Bortolani su assist di Hubb (79-77 a -2'30"), semigancio di Olejniczak e schiacciata di Gorham per l'83-77 a un minuto dalla fine. Lì Burgos si arrende e il Derthona trova altri punti per allargare il margine fino ad un +10 prezioso nell'ottica del doppio confronto.

La Baglietto sale così a 4 punti in classifica, staccando di 2 proprio gli spagnoli.

In BKT EuroCup il Derthona tornerà a giocare nuovamente in casa la prossima settimana, mercoledì 28 ottobre, alle ore 19:30 con i tedeschi dei Rostock Seawolves, gara preceduta domenica 25 dalla sfida di mezzogiorno ancora alla Nova Arena con Napoli Basketball, per la quinta giornata della LBA Serie A SisalClub.

Le dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Abbiamo cominciato la partita non bene, troppe palle perse, non abbiamo speso falli quando avremmo potuto e loro sono andati facilmente dentro l'area per i primi venti minuti. Abbiamo cambiato completamente faccia dopo due minuti del terzo quarto, quando siamo andati sotto di 13, lì abbiamo giocato una delle migliori difese della nostra stagione per due periodi, restando connessi, condividendo la palla in attacco. È stata una partita dura per noi, ma lo è stata anche per loro, senza dubbio. Sono contento per i ragazzi, hanno lavorato duramente per far sì che le cose andassero meglio».

Baglietto Derthona Tortona - Recoletas Salud San Pablo Burgos 89-79

Parziali (18-25, 36-45, 58-62)

Derthona: Eboua 3, Hubb 16, Gorham 15, Pecchia, A. Alibegovic 12, Di Meo n.e., Bortolani 18, Olejniczak 8, Maddox 3, Gazzotti n.e., Jallow 8, Durham 6. All. Fioretti.

San Pablo Burgos: Audige 9, Steward 22, Samar 9, Koprivica 14, Almazan 1, Diez 3, Guerrero 4, Radosavljevic 1, Sengfelder 2, Doumbouya 11, Lobaco 3, Taboada. Coach: Fisac.

Arbitri: Bissang (FRA), Theis (GER), Akkusoglu (TUR).

Spettatori: 1.819