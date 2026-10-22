Club76: al via la nuova stagione, subito tre vittorie

Soddisfazioni anche in U15, con il Club76 GS Pino Volley Gold, che vince 1-3 affrontando Volavalley Balamut (15-25, 19-25, 25-22, 14-25). Il match si mette subito in discesa nel primo set: le avversarie perdono prematuramente la loro palleggiatrice per infortunio e vengono letteralmente travolte dal gioco e dal ritmo imposto dalle “clubbine”. Più combattuti il secondo e il terzo parziale, dove il Volavalley Balamunt prova a reagire, ma la lucidità nei momenti decisivi permette alle ragazze di portarsi sull'1-2. Nel quarto e ultimo set non c'è storia: una partenza sprint cancella ogni speranza di rimonta avversaria e chiude i giochi, regalando i tre punti.