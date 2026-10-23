BEA Chieri, al via la nuova stagione tra identità e ambizione

È tutto pronto per una nuova stagione di Serie C Femminile . BEA si presenta ai nastri di partenza con un gruppo profondamente rinnovato, presentato al pubblico del PalaGialdo domenica 11 ottobre, ma con una solida continuità rispetto alla scorsa stagione e una direzione precisa: continuare a costruire un progetto ambizioso e riconoscibile, dentro e fuori dal campo. Dopo le Final Four di Coppa Piemonte raggiunte nella scorsa stagione, che ha segnato il ritorno delle Leoparde nei campionati senior, l’asticella si alza ulteriormente, con l’ambizione di raggiungere i play-off di categoria. Un risultato che però non deve essere l’obiettivo di un gruppo che rappresenterà per il Piemonte il progetto BEA, e che vuole essere riferimento per tutto il mondo BEA. La Prima Squadra, in quest’ottica, rappresenta un’ambizione per tutte le bambine e le ragazze che iniziano il proprio percorso in BEA, fin dal minibasket.

Rispetto alla scorsa stagione, sono state confermate la capitana Chiara Uggé, Erika Ghibaudo, Linda Garavelli, Corrieri Cecilia, Letizia Volpe, Valentina Bardascino, Beatrice Aquini, Greta Marzano, Isabel Bagnulo, Elena Tarantini, Sara Lagrotteria e Sara Ricci. A loro si aggiungono le nuove arrivate Giulia Burzio, Sara Jaques, Margherita Cancian, Claudia Lamberti, Milena Pintori, Giulia Fornasero, Lucia Limone e Jihan Fassir.

Un roster numericamente importante, costruito con l’intenzione di creare grande competitività durante la settimana e permettere alla squadra di allenarsi quotidianamente con intensità. Alla giovanissima base della scorsa stagione, si sono aggiunte tante ragazze con esperienze in categorie superiori, che aggiungeranno sicuramente esperienza al gruppo oltre ad alzarne il tasso tecnico.

A guidare la squadra è ancora Coach Carlo Colò, Responsabile Tecnico del Settore Femminile, affiancato da Gianluca D’Angelo e Alessandro Barisone. Completa lo staff il Preparatore Fisico Federico Turetta e il dirigente Gianfranco Volpe.

IL GIRONE

Il campionato che attende BEA Chieri si preannuncia particolarmente interessante. Nel girone, le Leoparde affronteranno ⁠Endovet.it Borsi Ceva, ⁠ABC Basket Carmagnola, ⁠Ceba Ceva Basket, Basket Chieri, ⁠Ebe Porte Pallacanestro Pancalieri, ⁠ABC Servizi Gators e ⁠Pilates Studio ABA Saluzzo. Un raggruppamento sulla carte con tante squadre ambiziose e di grande spessore per la categorie: un banco di prova da subito importante per l’ambizione della Prima Squadra chierese.

LE PAROLE DI COACH COLÒ

«Ringrazio la società per la fiducia che continua a riporre in questo Progetto. Non è scontato trovare un ambiente così stimolante che ti fornisca tutti i mezzi per lavorare al meglio e credo che questo sia uno dei nostri punti di forza. Abbiamo creato un roster lungo, che ci permette di allenarci sempre con grande intensità e di avere competitività quotidiana in palestra. Ho trovato un gruppo serio, disponibile, con molta voglia di migliorare. In questo primo periodo, insieme allo staff, stiamo lavorando molto sulla costruzione dell’identità e della coesione della squadra. Sappiamo che ci aspetta un campionato di alto livello e che ogni partita dovrà essere affrontata con la massima attenzione. L’obiettivo è continuare il percorso di crescita iniziato la scorsa stagione e provare a compiere un ulteriore passo avanti».