Reale Mutua Torino, un altro test di alto livello: a Pesaro per confermare i progressi

Un’altra trasferta di alto livello per la Reale Mutua Basket Torino . Questa domenica alle ore 18.00, i gialloblù saranno impegnati alla Vitrifrigo Arena contro la CMT Orange Tools Pesaro , nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West 2026/27. Un nuovo confronto contro una delle principali candidate alla promozione, ancora imbattuta dopo cinque giornate, che Torino dovrà affrontare con la fiducia guadagnata nelle ultime prestazioni e la volontà di giocarsi le proprie carte senza paura, come nella gloriosa trasferta a Brindisi di sabato scorso.

Dopo la straordinaria rimonta di sabato scorso al PalaPentassuglia, Torino ha poi, di fatto, osservato un turno di riposo nell'infrasettimanale della quinta giornata, a causa del rinvio della gara casalinga contro Caserta (si giocherà il 24 novembre). Pesaro, invece, è regolarmente scesa in campo mercoledì, superando Cividale davanti al proprio pubblico e mantenendo intatto il proprio percorso netto. Per la Reale Mutua si prospetta dunque un'altra sfida estremamente impegnativa, contro un'avversaria che vanta talento, fisicità ed esperienza in ogni reparto. L'obiettivo sarà affrontarla con umiltà, ma anche con la personalità e la determinazione mostrate nelle ultime gare, consapevoli di non avere nulla da perdere e di potersi mettere nuovamente alla prova contro una delle migliori squadre del campionato.

Coach Paolo Moretti presenta così la trasferta: «Per la nostra quinta partita stagionale andiamo a Pesaro, sul campo di una delle tre squadre ancora imbattute in campionato. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano e delle qualità tecniche di un'avversaria che può contare su tanti giocatori di talento ed esperienza, anche a livelli superiori a questa categoria. Affronteremo la partita con umiltà, ma anche con la consapevolezza di dover offrire una prestazione di grande spessore e solidità per riuscire a competere fino alla fine».

Tra le note positive di questo avvio di stagione della Reale Mutua c'è il rendimento del reparto lunghi, con Stefano Faloppa e Francesco Scandiuzzi capaci di garantire sostanza vicino al ferro. È proprio Faloppa, autore di 7.5 punti e 6.3 rimbalzi di media in 20.8 minuti di utilizzo, a presentare la sfida di domenica: “Stiamo vivendo un buon momento di forma, con grande entusiasmo soprattutto dopo la vittoria a Brindisi. Sappiamo però che ci aspetta una sfida difficilissima, contro una squadra molto forte e su un campo particolarmente impegnativo. Dovremo presentarci a Pesaro con umiltà, pronti a dare il massimo e giocare la nostra partita”.

GLI AVVERSARI | CMT ORANGE TOOLS PESARO

La Vuelle Pesaro si presenta all'appuntamento da imbattuta, con cinque vittorie in altrettante giornate di campionato, condividendo il percorso netto con Livorno e Avellino. La formazione marchigiana, guidata da coach Giorgio Valli, è una delle principali candidate alla promozione in Serie A, con un organico che combina talento individuale, esperienza ad alto livello e giovani promesse già capaci di ritagliarsi un ruolo importante. Tra i principali punti di riferimento della squadra spicca Regimantas Miniotas, uno dei lunghi più dominanti della categoria, confermato dopo la scorsa stagione e protagonista di un avvio di campionato di altissimo livello. Attualmente miglior rimbalzista della Serie A2, il lituano ha già fatto registrare una straordinaria prestazione da 29 punti e 20 rimbalzi contro Caserta.

Sul perimetro, la principale bocca da fuoco è Tevin Mack, esterno americano dotato di grande versatilità offensiva, che viaggia a circa 20 punti di media. Attorno al duo straniero, Pesaro può contare su un nucleo italiano di assoluto valore. Il capitano Matteo Tambone rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra, mentre l'ex Reyer Venezia Andrea De Nicolao in cabina di regia rappresenta un vero e proprio lusso per la categoria. Parlando di leadership ed esperienza non si può non menzionare Niccolò De Vico, ex capitano della Reale Mutua.

Gabriele Stefanini aggiunge pericolosità offensiva nel ruolo di guardia. Tra i lunghi, invece, Giovanni Pini e Dut Mabor garantiscono fisicità e presenza sotto canestro. Non manca il contributo dei giovani, a partire da Matteo Accorsi, classe 2007 cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna, che a soli 19 anni sta dimostrando di poter giocare da protagonista in questo campionato. A completare il gruppo degli esterni c'è anche il confermato Stefano Trucchetti. Non disponibile Mikk Jurkatamm, reduce da un intervento chirurgico al ginocchio.

NOTE

Non prenderà parte alla trasferta Matteo Corgnati, ancora fermo per una reazione da stress al piede destro riscontrata durante la preseason.

DIRETTA STREAMING

La sfida tra CMT Orange Tools Pesaro e Reale Mutua Basket Torino, in programma domenica 25 ottobre alle ore 18.00 alla Vitrifrigo Arena, sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.