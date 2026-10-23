La Reale Mutua Torino ’81 Iren, al via la nuova stagione tra giovani e ambizione

La Reale Mutua Torino ’81 Iren si prepara alla nuova stagione con diverse novità. Alla guida della prima squadra arriva Ivan Vuksanovic, dopo l’esperienza maturata nel settore giovanile. Accanto alle numerose riconferme e all’inserimento di ragazzi provenienti dal vivaio, la rosa si arricchisce di Andrea Falaschi, proveniente dall’Aquatica Torino, e Matteo Paletti, dalla Metanopoli di Milano. Novità anche nello staff tecnico, con gli ingressi dell’ex capitano Emanuele Azzi e di Federico Tonda Roch.

Una nuova fase che parte dai risultati ottenuti nella scorsa stagione: la squadra ha conquistato per il quinto anno consecutivo l’accesso ai playoff, chiudendo al terzo posto la regular season del girone Nord e arrivando fino a gara 3 della semifinale contro l’Ischia Marine.

Il cambio in panchina segna inoltre la conclusione del lungo ciclo di Simone Aversa, alla guida della prima squadra per 13 stagioni e protagonista, tra gli altri risultati, della promozione in Serie A1 nella stagione 2015/2016, categoria nella quale la Torino ’81 mancava da 35 anni.

Il legame con Reale Mutua trova un ulteriore punto di incontro nell’attenzione che la società dedica alla crescita delle nuove generazioni. Nella passata stagione la Reale Mutua Torino ’81 Iren ha conquistato tutti i campionati giovanili regionali, accedendo alle successive fasi nazionali, e ha vinto il campionato senior di Promozione Maschile. Importanti risultati sono arrivati anche dal movimento Master, con l’argento degli Over 30 e l’oro degli Over 60 ai Campionati Italiani Master di pallanuoto maschile.

«Essere ancora al fianco della Torino ’81 significa dare continuità a una collaborazione nella quale riconosciamo valori che sentiamo profondamente nostri. Il purpose di Reale Group è prenderci cura delle persone per un mondo migliore, insieme: nello sport questo significa credere nella squadra, nella crescita dei giovani, nella capacità di sostenersi reciprocamente e nel valore che una realtà sportiva può generare per la propria comunità. Sono gli stessi principi che ogni giorno ispirano il nostro modo di essere Mutua e di stare accanto alle persone e ai territori» ha dichiarato Michele Quaglia, Direttore Commerciale di Reale Mutua.

La Torino ’81, realtà storiche della pallanuoto italiana, identifica tradizione, crescita, tenacia e passione tra gli elementi distintivi della propria identità: fondata nel 1924, è l’unica società piemontese ad aver partecipato alla Serie A1.

La nuova stagione riparte quindi nel segno della continuità e, allo stesso tempo, del rinnovamento: una nuova guida tecnica, l’inserimento di nuovi giocatori e la valorizzazione del vivaio accompagnano la Reale Mutua Torino ’81 Iren verso una nuova sfida sportiva.