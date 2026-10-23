IVECO CUS Torino Rugby: trasferta a Calvisano per testare la crescita del gruppo

Dopo il debutto in campionato, l’ IVECO CUS Torino Rugby si prepara a una nuova sfida in trasferta. Domenica 25 ottobre gli universitari saranno impegnati allo stadio San Michele di Calvisano, dove affronteranno il Tiesserobot Calvisano , una delle società più blasonate del panorama rugbistico italiano e una formazione che si presenta ai nastri di partenza della stagione tra le squadre più accreditate del campionato.

Un appuntamento impegnativo per i ragazzi guidati dallo staff tecnico composto da Filippo Bianco, Roberto Modonutto e Alberto Carbone, chiamati a misurarsi con un avversario di valore, forte di una lunga tradizione rugbistica e di un’identità consolidata. Una sfida che rappresenterà un banco di prova significativo per valutare i progressi del gruppo e proseguire il lavoro avviato in questa prima fase della stagione.

Gli universitari hanno lavorato intensamente durante tutta la settimana per preparare al meglio la partita, senza lasciarsi condizionare dalle condizioni meteorologiche avverse. Il maltempo e un terreno di allenamento reso particolarmente difficile non hanno infatti fermato la squadra, che ha continuato a lavorare con impegno e determinazione in vista della trasferta lombarda.

In questa fase iniziale del campionato, il focus dello staff tecnico è rivolto soprattutto alla costruzione del gruppo. Con un avversario come il Calvisano, saranno fondamentali la solidità collettiva, la capacità di adattarsi alle diverse fasi del gioco e la determinazione nel mantenere alta l’intensità per tutti gli ottanta minuti.



Il Direttore Tecnico Filippo Bianco presenta così il prossimo appuntamento: «Siamo all’inizio del percorso di crescita del gruppo, in questo momento il focus è maggiormente incentrato sulla costruzione di dinamiche di squadra e ricerca di comportamenti giusti piuttosto che al risultato. Domenica ci aspetta un bel test per capire a che punto siamo di questo percorso».

La trasferta di Calvisano sarà dunque un’occasione preziosa per mettere alla prova il lavoro svolto in allenamento, confrontarsi con una formazione di alto livello e continuare a consolidare le basi tecniche e caratteriali su cui costruire il cammino stagionale dell’IVECO CUS Torino Rugby. Appuntamento a domenica 25 ottobre alle ore 14.30: sarà possibile seguire il match in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del CUS Torino Rugby, per sostenere da lontano gli universitari in questa nuova sfida di campionato.