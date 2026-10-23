Dodecarun guarda al 2027: il Cross del Campaccio entra nel circuito

Mancano ancora quattro prove alla conclusione della seconda edizione del circuito Dodecarun , ma l’obiettivo è già sulla prossima stagione, che si aprirà con una delle prove più prestigiose del calendario internazionale della corsa campestre: il Cross del Campaccio , in programma come da tradizione il 6 gennaio a San Giorgio su Legnano, alle porte di Milano.

«Siamo rimasti molto colpiti dalla filosofia di Dodecarun, che unisce la promozione dello sport alla valorizzazione dei territori», ha detto Tito Tiberti , responsabile organizzativo della gara, promossa come sempre dall’ U.S. Sangiorgese . «Vogliamo ricambiare la fiducia di Dodecarun che per noi è uno strumento importante per continuare a diffondere i valori su cui poggia il nostro lavoro: la performance, naturalmente, ma anche la cultura dello sport e la sostenibilità».

«Siamo molto orgogliosi e anche un po’ emozionati», ha commentato Giorgio Goggi , creatore del circuito insieme al figlio Steve . «Grazie alla collaborazione dell’ex azzurro Walter Durbano abbiamo incontrato gli organizzatori e ora siamo in grado di ufficializzare la notizia».

Il Cross Internazionale del Campaccio è una delle gare di corsa campestre più note al mondo. Nato nel 1957 su un campo incolto (da cui il nome, dal dialetto campasc ): Il percorso, molto tecnico, prevede 10 km per gli uomini e 6 km per le donne. Parte del circuito Gold del World Athletics Cross Country Tour , ha ospitato campioni come Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele, Eliud Kipchoge, Paul Tergat, Muktar Edris, Jacob Kiplimo, Paula Radcliffe, Grete Waitz, Ingrid Kristiansen. Oltre ai migliori italiani, tra cui Francesco Panetta (5 vittorie), Alberto Cova, Gelindo Bordin, Stefano Mei e Franco Fava.