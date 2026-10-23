Cuneo Volley, Bruno Bergese e Guido Becchis nominati vicepresidenti del CdA

Si completa la squadra alla guida del Cuneo Volley. Nel nuovo Consiglio di amministrazione, presieduto da Gabriele Costamagna, sono stati nominati due vicepresidenti: Bruno Bergese e Guido Becchis, due figure di grande esperienza, pronte a mettere le proprie competenze al servizio della società biancoblù. Accanto a loro, nel CdA siedono Andrea Paoli, Davide Bima, Ivan Morisiasco, Cristian Pavan ed Emiliano Paolo Rosso. Vito Venni ricopre il ruolo di presidente onorario.

«Sono felice che Guido Becchis e Bruno Bergese abbiano accettato questo incarico. Condividere responsabilità e decisioni è fondamentale per far crescere il Cuneo Volley. Ci sarà molto da lavorare e poter contare sul loro contributo mi dà fiducia. A entrambi un grazie e un sincero buon lavoro», dichiara il presidente Gabriele Costamagna.

Per Bruno Bergese, da tempo vicino al progetto biancoblù, la nomina rappresenta un ulteriore passo in un percorso vissuto da protagonista fin dalle prime fasi della crescita societaria. «Ho accettato volentieri perché vedere crescere questa squadra mi ha caricato. Sono sempre stato coinvolto, anche quando eravamo in A2 e c’era da dare una mano in tanti modi. Mi piace soprattutto il lavoro con le giovanili: vedere ragazzi di 19 anni che frequentano la foresteria e che l’anno dopo ritrovi in SuperLega è bellissimo. È un’esperienza che mi lega al territorio e ai giovani, e che sono felice di continuare a vivere. Questa nuova carica significa dedicare ancora più tempo e spazio alla società, assumendomi responsabilità che porto volentieri».

Anche Guido Becchis accoglie con soddisfazione il nuovo incarico, con l’intenzione di mettere a disposizione della società un’esperienza maturata in un ambito sportivo differente. Da anni impegnato nel mondo del motorsport e nell’organizzazione di competizioni internazionali, Becchis porta con sé competenze organizzative e gestionali che potranno contribuire al percorso di crescita del club.

«È una soddisfazione e spero di poter mettere a disposizione della società la mia esperienza. Ho sempre lavorato nello sport, soprattutto nel motorsport, occupandomi dell’organizzazione di campionati, anche mondiali. Gestire una squadra, però, è diverso: si è legati anche ai risultati e le dinamiche sono differenti. Affronto questo incarico con spirito di servizio, mettendomi a disposizione della società e cercando di contribuire a un obiettivo importante. Ringrazio il CdA per la nomina e per la fiducia», sottolinea Becchis.

Con le nuove vicepresidenze, Cuneo Volley rafforza la propria struttura dirigenziale, puntando sulla condivisione delle responsabilità, sull’esperienza e sul legame con il territorio per proseguire il proprio percorso di crescita dentro e fuori dal campo.