Bertram, sfida di mezzogiorno contro Napoli: serve solidità difensiva

Classico mezzogiorno di fuoco per la Bertram Derthona Tortona. Nell’anticipo delle ore 12 in punto di domani, domenica 25 ottobre, della quinta giornata della LBA Serie A SisalClub, la formazione allenata da Mario Fioretti ospita alla Nova Arena il Napoli Basketball, una delle sei squadre che inseguono a due punti di distanza in classifica l’imbattuta capolista Virtus Bologna.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW e LBATV.

Come arrivano le due squadre?

La vittoria in rimonta del Derthona nel turno di mercoledì scorso in BKT EuroCup sul San Pablo Burgos ha ridato forza al cammino dei bianconeri, riusciti a riemergere dal -13 di inizio ripresa chiudendo anche con un discreto scarto (89-79), al cospetto di una delle principali avversarie con cui potrebbero lottare per tutta la regular season del Girone A per un posto tra le prime quattro della classifica che accederanno ai playoff. Ora per i Leoni è arrivato il momento di rilanciarsi anche in campionato, dove vengono dalla sconfitta di Reggio Emilia e da quella casalinga di una settimana fa per mano della Maxima Roma, per un record attuale di 1 vinta e 3 perse.

Napoli, al contrario, si sta dimostrando la formazione più in forma delle italiane tra campionato e coppe europee insieme alla Virtus con un bilancio di 7 successi su 8. Eloquenti quelli in Serie A in casa della Maxima Roma, a Napoli su Reggio Emilia e a Cantù andando sempre a sfiorare i 100 punti segnati, striscia interrotta dall’unico match perso nell’ultimo turno sul proprio parquet per mano di Milano (82-98). Filotto completo invece in EuroCup, dove è imbattuta capolista solitaria del proprio gruppo avendo superato indenne anche la maratona di mercoledì sera all’Alcott Arena con gli ospiti del Tofas Bursa, battuti al supplementare 105-101 con 28 punti e 7/10 da tre di Zac Seljaas. L’ala americana, già affrontata dalla Bertram in BCL con i tedeschi di Chemnitz, è il miglior marcatore partenopeo di coppa con 17.0 punti di media, ma nel roster allenato dall’ex Trapani Jasmin Repesa si fa difficoltà a scegliere un uomo pericoloso su cui concentrare le proprie attenzioni, dal play Jeff Dowtin (che condivide con il bianconero Hubb il luogo di nascita, Upper Marlboro nel Maryland), giocatore in grado di segnare anche 30 punti in una gara NBA nella stagione 2024/25 con la maglia di Philadelphia, all’ex guardia di Varese e Trieste Markel Brown (68.4% al tiro da tre in campionato, secondo assoluto), al capocannoniere della scorsa Serie A Jahmi’us Ramsey, ex Trieste, fino ad arrivare a tutta una serie di giocatori capaci di ergersi a protagonisti come l’australiano Jack White e i nazionali italiani John Petrucelli e Marco Spissu, ex di giornata con la sua esperienza in A2 al Derthona nel 2015/16.

I precedenti

Sono 10 i confronti nel massimo campionato tra le squadre, tutti giocati nelle ultime 5 stagioni, con un bilancio in perfetta parità di 5-5. Il fattore campo ha inciso in modo significativo sulla storia della sfida, in otto occasioni su dieci ha vinto la squadra di casa. Tortona ha un bilancio di 4-1 nelle gare interne contro Napoli, mentre i campani sono 4-1 a Napoli. L’anno passato ci fu un 2-0 per la Bertram con l’87-76 casalingo e l’82-76 strappato in casa dei partenopei.

La preview di Iacopo Squarcina

«Il nostro obiettivo è dare continuità a quanto fatto nel finale della scorsa partita con Burgos», dice l’assistant coach tortonese. «All’interno di ciascuna singola gara di tutto il ciclo delle partite fin qui giocato, abbiamo avuto un po’ troppe differenze di durezza ed energia. Quindi dobbiamo prendere fiducia dal fatto che possiamo tenere gli avversari sotto un certo livello realizzativo. E contro una squadra che ama correre il campo, tirare da tre punti, alzare i ritmi, dovremo essere molto bravi ad avere un’attenzione difensiva ancora più elevata. Hanno giocatori di esperienza, di talento, non bisognerà accettare il ritmo di gioco molto dinamico che vuole imporre Napoli.»

«Non c’è un giocatore attenzionato in particolare, sono tanti i giocatori che possono essere protagonisti, hanno qualità e dinamismo in tutti i ruoli, quindi sarà una gara in cui avere grande compattezza in tutto quello che è la parte difensiva. In attacco necessitiamo di una partita di condivisione, Napoli è un’avversaria di grande aggressività che cercherà di spingerci più lontano possibile dal canestro, dovremo essere bravi ad andare alla situazione successiva quando non riusciremo a trovare i vantaggi iniziali».

Su eventuali problematiche nel disputare una partita ad un orario non comune per la squadra, Squarcina precisa che «è comunque un orario in cui siamo abituati ad allenarci durante la settimana, poi ovviamente bisognerà vedere quanto inciderà la competizione di una partita rispetto ad un allenamento. La fortuna che abbiamo è che il nostro è un gruppo che lavora sempre duro, sotto questo punto di vista non ci sono mai stati cali. Pertanto, dovremo essere bravi a ripetere anche ad un orario insolito una qualità del lavoro sempre alta.»

Campagna Nastro Rosa AIRC Come succede da anni nel mese di ottobre, anche in questa stagione il Derthona Basket dedicherà la partita al sostegno alla Campagna Nastro Rosa dell’AIRC per la ricerca contro il tumore al seno. Le grafiche dei led e del maxischermo del cubo saranno all’insegna del colore rosa, così come i profili social del Club. Nel corso della partita verrà proiettato sul cubo un video di sensibilizzazione e un QR-Code attraverso il quale fare donazioni all’AIRC.

Navette Come in ogni sfida casalinga saranno messe a disposizione navette gratuite per raggiungere più comodamente la Cittadella dello Sport dal centro cittadino di Tortona. Le partenze delle due navette previste dal Movicentro adiacente la stazione ferroviaria partiranno al solito due ore prima dell’inizio gara, alle ore 10, con cadenza ogni dieci minuti e ultima partenza fissata alle 12, e faranno una fermata a Piazza Allende (lato Corso Cavour) prima di raggiungere l’impianto tortonese. Per il ritorno a percorso inverso a fine gara le navette partiranno dalla Cittadella dalle ore 14, con ultima partenza in programma alle 15.







