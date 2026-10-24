Igor Agil Volley, debutto casalingo da tre punti: Cagliari ko 3-0

In campo Bertini opposto a Tombolato, Ojienelo e Sella al centro, Franchini e Bocchino schiacciatori, Rigon libero (in campo durante il match Aimaretti, Marelli, Maestrelli e Fikaj). Dopo un avvio equilibrato è il muro ospite a farsi sentire (1-4) e sul 2-7 coach Cappato chiama la pausa. Le Igorine si trovano a rincorrere, Sella dal centro ricuce un po’ (10-14), un attacco out (13-16) delle ospiti rilancia le padrone di casa che con cinque super azioni impattano 18-18 e Cagliari chiama time out. Freccia innescata per le Igorine, Franchini sigla il 20-18 e sul 21-18 è di nuovo pausa ospite. Il primo finale dice 25-19.

Parte fortissima la Igor (3-0); Ojienelo si fa sentire a muro ed è 7-1 con time out per le ospiti. Al rientro è ancora solido il muro Igorino, Cagliari trova qualche punto ma il divario rimane e sul 14-5 è di nuovo pausa. Cappato richiama le sue quando Cagliari fa un mini break (da 17-7 a 17-11); un altro mini break arriva sul 22-13: le Igorine pasticciano un pochino in attacco e Cagliari tocca il 22-18. Sul 23-20 è time out per casa, Cagliari accorcia ancora, ma Aimaretti e Sella chiudono 25-21.

Ancora determinata la Igor (6-1); Cagliari ricuce e con un ace è 6-4. Parità 7-7, ma le Igorine fanno sentire di nuovo il muro ed è 10-7. Dopo un lungo scambio finisce out l’attacco di Cagliari ed è 13-9. Vantaggio 17-12, poi il Cus accorcia 17-15. Igor sempre avanti, ma le avversarie stanno in scia. È ancora il muro a fare la differenza e a far partire la festa: 25-20.

Igor Agil Volley - Cus Cagliari 3-0

Parziali (25-19; 25-21; 25-20)

Igor: Laneve, Aimaretti, Tombolato, Franchini, Fikaj, Bertini, Marelli (L), Rigon (L), Pusterla, Bocchino, Sella, Ojienelo, Baldoni, Maestrelli. All. Cappato.

Cagliari: Zucca, Lusci (L), Prisco, Soro, Botticini, Manconi, Bottero, Cadau, Finocchi, Soos, Dessi (L), Martina, Pegorer, Hollecker.