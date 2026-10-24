Olimpo Alba da urlo: rimonta pazzesca nel derby contro Bra

L’Olimpo Alba targato Maratona Viaggi vince il deby con Bra in un Pala Langhe caloroso, che festeggia una rimonta pazzesca! I braidesi toccano il +18 nel primo tempo, nella ripresa però gli albesi ribaltano tutto trascinati dal numeroso pubblico.

La partita

Si ripropone dopo ben 10 anni la sfida tra Olimpo Basket Alba e Abet Bra, per la verità tra la seconda squadra albese (la prima, Campus, è in C e gioca a Corneliano) contro la prima braidese. Da una parte la gioventù della U19 Eccellenza per i locali, dall’altra per gli ospiti una maggiore esperienza.

Nonostante il match infrasettimanale tanti sono gli appassionati accorsi sia da Alba che da Bra per godersi la partita.

L’avvio è equilibrato (8-9), poi arriva il primo break ospite (9-18) e le aquile biancorosse inseguono dopo i primi 10 minuti: 15-26.

Prosegue il buon momento viaggiante e Best regardsa tocca il +18 (15-33). Ecco che, però, Alba si scuote con l’assist di Serafini per Reinten ,che segna con fallo. Seguono 4 punti di Torcello (22-35), poi Orrù colpisce dall’arco ed è -10 (25-35) per l’Olimpo. Arrivano il time-out ospite e l’immediata reazione (26-43), ma anche questa volta i locali ricuciono fino al -12 dell’intervallo: 31-43.

Nella ripresa la forbice torna a rirprirsi (+15), Occelli accorcia, poi Botta abbatte il muro della doppia cifra tra le due squadre (46-55). Di lì a poco Schellino mette definitivamente in partita il pubblico di casa che si accende sempre di più dopo la tripla del -7 (50-57).

Si entra cone le distanze immutate nella frazione decisiva (51-58), quella in cui cambia del tutto la storia della partita. Non subito, però. Per 4 minuti Bra continua a guidare, a 5:50 dalla fine è 55-63. Reinten ricuce, Serafini segna con fallo e impatta (63-63) facendo esplodere il pubblico di casa, Cogno sorpassa (66-63). Quasi allo scadere dei 24 ancora Serafini colpisce, questa volta dall’arco, per unuovo boato del pala Langhe: 69-63 (3 minuti dalla fine). Cogno mette la ciliegina sulla torta sul parziale di 16-0 dell’Olimpo: 71-63 a due minuti dal temine. Gli ultimi giri di lancette non bastano agli ospit a rifarsi sotto.

La festa è tutta per Maratona Viaggi Olimpo Alba e per il pubblico di casa!

Arriva così tra gli applausi degli appassionati albesi la terza vittoria in Serie D (in tre partite).

Il tempo per rifiatare, però è pochissimo, domenica si torna subito in campo tra Serie C e Serie D e servirà continuare a correre.

Maratona Viaggi Olimpo Alba-Abet Basket Bra 79-69

Parziali (15-26, 16-17, 20-15, 28-11)

Olimpo: Serafini 15, Bravi ne, Schellino 9, Occelli 11, Crescio ne, Cogno 16, Coucourde, Torcello 6, Orrù 3, Reinten 15, Kocev ne, Botta. All. Corino, Ass. Vaira.