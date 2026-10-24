Olimpo Alba da urlo: rimonta pazzesca nel derby contro Bra
Sotto di 18 punti nel primo tempo, l’Olimpo Alba targato Maratona Viaggi ribalta il derby con Bra nella ripresa, trascinato dal calore del pubblico del Pala Langhe
L’Olimpo Alba targato Maratona Viaggi vince il deby con Bra in un Pala Langhe caloroso, che festeggia una rimonta pazzesca! I braidesi toccano il +18 nel primo tempo, nella ripresa però gli albesi ribaltano tutto trascinati dal numeroso pubblico.
La partita
Si ripropone dopo ben 10 anni la sfida tra Olimpo Basket Alba e Abet Bra, per la verità tra la seconda squadra albese (la prima, Campus, è in C e gioca a Corneliano) contro la prima braidese. Da una parte la gioventù della U19 Eccellenza per i locali, dall’altra per gli ospiti una maggiore esperienza.
Nonostante il match infrasettimanale tanti sono gli appassionati accorsi sia da Alba che da Bra per godersi la partita.
L’avvio è equilibrato (8-9), poi arriva il primo break ospite (9-18) e le aquile biancorosse inseguono dopo i primi 10 minuti: 15-26.
Prosegue il buon momento viaggiante e Best regardsa tocca il +18 (15-33). Ecco che, però, Alba si scuote con l’assist di Serafini per Reinten ,che segna con fallo. Seguono 4 punti di Torcello (22-35), poi Orrù colpisce dall’arco ed è -10 (25-35) per l’Olimpo. Arrivano il time-out ospite e l’immediata reazione (26-43), ma anche questa volta i locali ricuciono fino al -12 dell’intervallo: 31-43.
Nella ripresa la forbice torna a rirprirsi (+15), Occelli accorcia, poi Botta abbatte il muro della doppia cifra tra le due squadre (46-55). Di lì a poco Schellino mette definitivamente in partita il pubblico di casa che si accende sempre di più dopo la tripla del -7 (50-57).
Si entra cone le distanze immutate nella frazione decisiva (51-58), quella in cui cambia del tutto la storia della partita. Non subito, però. Per 4 minuti Bra continua a guidare, a 5:50 dalla fine è 55-63. Reinten ricuce, Serafini segna con fallo e impatta (63-63) facendo esplodere il pubblico di casa, Cogno sorpassa (66-63). Quasi allo scadere dei 24 ancora Serafini colpisce, questa volta dall’arco, per unuovo boato del pala Langhe: 69-63 (3 minuti dalla fine). Cogno mette la ciliegina sulla torta sul parziale di 16-0 dell’Olimpo: 71-63 a due minuti dal temine. Gli ultimi giri di lancette non bastano agli ospit a rifarsi sotto.
La festa è tutta per Maratona Viaggi Olimpo Alba e per il pubblico di casa!
Arriva così tra gli applausi degli appassionati albesi la terza vittoria in Serie D (in tre partite).
Il tempo per rifiatare, però è pochissimo, domenica si torna subito in campo tra Serie C e Serie D e servirà continuare a correre.
Maratona Viaggi Olimpo Alba-Abet Basket Bra 79-69
Parziali (15-26, 16-17, 20-15, 28-11)
Olimpo: Serafini 15, Bravi ne, Schellino 9, Occelli 11, Crescio ne, Cogno 16, Coucourde, Torcello 6, Orrù 3, Reinten 15, Kocev ne, Botta. All. Corino, Ass. Vaira.
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