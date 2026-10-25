Cuneo Volley Fiöi: doppio ko casalingo della Serie C e Serie D
La Serie D cede per 1-3 contro l’Artivolley, mentre la Serie C si arrende per 0-3 al Villanova Volley
Weekend amaro per le formazioni biancoblù, entrambe sconfitte nei rispettivi impegni di campionato. La Serie D di coach Dario Da Roit lotta contro l’Artivolley, ma deve arrendersi per 1-3. I Fiöi riescono comunque a reagire nel corso della gara, conquistando il terzo set. Al termine dell’incontro, il capitano della Serie D Alessandro Giraudo ha commentato la prestazione della squadra: «Il risultato di oggi passa in secondo piano, il carattere e le motivazioni che sono uscite nella seconda metà della partita ci stanno dicendo che siamo nella direzione giusta. Ripartiamo da lunedì per continuare questo percorso con maggior costanza». Sconfitta per 0-3, invece, per la Serie C di coach Daniele Tomatis, superata da un ottimo Villanova Volley.
Le due formazioni torneranno in campo sabato 31 ottobre per i prossimi appuntamenti di campionato: la Serie D sarà impegnata contro il Sant’Anna Volley a Torino alle 17:30, mentre la Serie C affronterà il Volley Parella Torino alle 20:30.
Tabellino 2ª giornata Serie D
Cuneo Volley – Artivolley 1-3
Cuneo Volley: Giraudo 1, Grandis 15, Dogaru 4, Ghibaudo, Stefanoni 7, Chiapella 6, Campagnoli (L1); Bellucci 18, Giunti, Pepino 5. N.e.: Milanesio, Montresori, Peiroleri, Merola (L2). I All.: Dario Da Roit. Ricezione positiva: 51%; attacco: 35%; muri: 6; ace: 5.
Artivolley: Seghetti 3, Marolo 15, Meo 7, Piccolo 9, Bottino 16, Pasquarella 13, Pastore (L1); Ardagna, Casati, Masoero, Rezzani 2. N.e.: D’Angelo, Manetti, Bevilacqua (L2). I All.: Enrico Bonardello. Ricezione positiva: 56%; attacco: 41%; muri: 8; ace: 10.
Tabellino 2ª giornata Serie C
Cuneo Volley – Villanova Volley 0-3
Cuneo Volley: Pelissero 1, Baldi 4, Chionna 2, Revelli 4, Rocchia 5, Rosati 8, Molinari (L1); Di Giulio, Gerbi, Miretti, Mondino, Scatragli 1, Massa (L2). N.e.: Turkaj. I All.: Daniele Tomatis. II All.: Andrea Testa. Ricezione positiva: 54%; attacco: 27%; muri: 3; ace: 1.
Villanova Volley: Polizzi 3, Menardo 6, Pecchenino 5, Genesio 15, Cuniberti F. 11, Berutti 8, Basso (L1); Bettahi, Candela 3, Cuniberti L., Cuniberti M., Fejzo 1, Massano 1, Garello (L2). I All.: Mario Turco. II All.: Mattia Fenoglio. Ricezione positiva: 64%; attacco: 56%; muri: 9; ace: 5.
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