Cuneo Volley Fiöi: doppio ko casalingo della Serie C e Serie D

Weekend amaro per le formazioni biancoblù, entrambe sconfitte nei rispettivi impegni di campionato. La Serie D di coach Dario Da Roit lotta contro l’Artivolley, ma deve arrendersi per 1-3. I Fiöi riescono comunque a reagire nel corso della gara, conquistando il terzo set. Al termine dell’incontro, il capitano della Serie D Alessandro Giraudo ha commentato la prestazione della squadra: «Il risultato di oggi passa in secondo piano, il carattere e le motivazioni che sono uscite nella seconda metà della partita ci stanno dicendo che siamo nella direzione giusta. Ripartiamo da lunedì per continuare questo percorso con maggior costanza». Sconfitta per 0-3, invece, per la Serie C di coach Daniele Tomatis, superata da un ottimo Villanova Volley.