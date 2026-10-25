Fulgor Basket: la rimonta sfuma nel finale

La Paffoni parte con il piede giusto e trova ritmo offensivo, portandosi sul 16-8 con la tripla di Misters che costringe coach Carrea a fermare il gioco. La Viola risponde con un parziale di 4-0 e torna a contatto, mentre il primo quarto si chiude sul 17-15 per i rossoverdi. Nel secondo periodo gli ospiti aumentano l’intensità e trovano con Markovic la tripla del primo vantaggio sul 19-20. Reggio Calabria prova ad allungare fino al 19-24, costringendo coach Belletti al timeout. La reazione rossoverde passa dalle mani di Contento e dalla presenza sotto canestro di Odah, che permettono alla Paffoni di rimanere in scia. Si procede punto a punto, con Love protagonista nel finale di tempo: all’intervallo lungo è la Viola a condurre 34-33.

Il rientro dagli spogliatoi è il momento più difficile della serata per i padroni di casa. Love e Donadoni prendono fiducia, mentre la Paffoni fatica a trovare fluidità offensiva e perde intensità nella propria metà campo. La Viola ne approfitta e piazza un pesante parziale che sembra indirizzare la sfida. Nel momento di difficoltà sono Balanzoni, Contento e Odah a riaccendere i rossoverdi, che con la zona tolgono ritmo a Reggio Calabria tornando sul -10.

Nell’ultima frazione succede di tutto. I rossoverdi alzano nuovamente l’intensità difensiva, la squadra di Belletti recupera fiducia, ricuce progressivamente il divario e torna a mettere pressione alla Viola, dando vita a un finale combattuto. La rimonta, però, non si completa: Reggio Calabria punisce alcuni errori e si prende la vittoria sul 72-68.

Alla Paffoni resta il rammarico per un terzo quarto che ha pesato sull’economia della partita, ma anche la consapevolezza di aver saputo reagire alle difficoltà. In doppia cifra Balanzoni, miglior realizzatore rossoverde con 16 punti, seguito da Misters e Odah con 12 e Contento con 11.

Mercoledì si torna in campo al PalaCipir per affrontare Piazza Armerina nel recupero della quarta giornata.

Paffoni Fulgor Basket Omegna – Myenergy Reggio Calabria 68-72

Parziali (17-15, 16-19, 14-23, 21-15)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Jacopo Balanzoni 16 (7/8, 0/0), Andris Misters 12 (2/2, 2/8), Obinna Odah 12 (4/8, 1/4), Marco Contento 11 (2/4, 1/6), Francesco Guerra 9 (1/3, 1/2), Elia Morandotti 6 (2/6, 0/6), Simone Angelucci 2 (1/6, 0/0), Edoardo Santi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Del sole 0 (0/0, 0/0), Mouhamadou Yadde 0 (0/0, 0/0), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/0), Vinceslas Chimi kenfack 0 (0/0, 0/0).

Myenergy Reggio Calabria: Daniel Love 17 (7/10, 1/3), Gabriele Romeo 13 (3/6, 1/3), Celis Taflaj 11 (3/6, 1/3), Alessio Donadoni 9 (3/6, 1/5), Matteo Calvellini 8 (1/2, 2/4), Nikola Markovic 5 (1/5, 1/2), Baye modou Diouf 4 (2/4, 0/0), Leonardo Marini 4 (1/1, 0/2), Leonardo Clark 1 (0/2, 0/0), Soma Abati toure 0 (0/0, 0/0).