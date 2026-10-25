Napoli vince in volata: alla Nova Arena battuta 92-90 la Bertram

Si infrange sul ferro all'ultimo tiro la possibilità della Bertram Derthona Tortona di continuare a cercare una preziosa vittoria con Napoli Basketball. Il floater di Bortolani non trova il canestro nell'ultimissima azione per portare la gara al supplementare e i partenopei passano alla Nova Arena per 92-90 nella quinta giornata della LBA Serie A SisalClub. Proprio la guardia ex Cantù - miglior marcatore dell'intero incontro con 23 punti - era stata l'anima della rimonta insieme a Jallow (7 rimbalzi, 8 falli subiti, 10/13 ai liberi, 20 di valutazione) dopo che Napoli aveva trovato nel finale di ultimo quarto la fuga, in una partita per il resto passata in gran parte a rincorrere il Derthona, avanti anche di 16 punti nel suo ottimo primo tempo, chiuso su un +6 non indicativo di come era stato l'andamento della prima metà gara a favore dei bianconeri. Napoli meglio al tiro da fuori (13/26 da tre) per confermare il suo strepitoso inizio stagione.

La Partita

Inizio gara favorevole al Derthona, si cercano tante soluzioni sotto canestro, lo schema viene ripagato con un 11-4 e Durham a metterci la ciliegina anche da fuori con la sua seconda tripla per il repentino vantaggio in doppia cifra, 14-4, costringendo coach Repesa al time-out dopo quattro minuti. Due liberi di Eboua e un jump dalla media di Alibegovic dilatano ulteriormente il break per il 21-7 dell'8'. L'accoppiata di triple di Seljaas e Spissu permettono a Napoli di andare alla prima minipausa con uno svantaggio molto più accettabile, 26-19.

I campani cercano di accorciare ancora di più ma vengono respinti indietro da due giochi da tre, quello di Bortolani e la tripla di Hubb (32-21), cui continua a replicare dall'altra parte Spissu. Bortolani risistema tutto per i padroni di casa con un 5-0 personale per riportare il vantaggio in doppia cifra e quando la guardia bianconera sbaglia c'è comunque Olejniczak in tap-in ad eguagliare il massimo scarto a metà quarto, ritoccato ulteriormente dalla lunetta da Maddox per il +16, 44-28 al 16', con i partenopei costretti anche a percentuali bassissime dall'altra parte del campo. Percentuali che improvvisamente risalgono grazie a Dowtin, Seljaas e Ramsey, principali autori del 13-3 di break con cui Napoli chiude il primo tempo andando negli spogliatoi con l'inatteso -6, 47-41.

La rimonta di Napoli continua anche al rientro in campo, tre liberi di Jallow sembrano ridare fiato a Tortona all'arrivo di metà terza frazione, 59-51, ma il Derthona deve fare i conti con i 4 falli di Durham e Gorham e un nuovo break avversario che porta Napoli alla parità con Petrucelli (62-62) e pochissimo dopo al sorpasso con i liberi di Faggian, 62-64 al 28'.

A cavallo dei due quarti finali sale improvvisamente in cattedra Caruso, 7 punti in fila che facilitano la prima fuga napoletana dopo un minuto e mezzo dall'inizio dell'ultimo periodo, 66-73, anche a causa dell'1/11 da tre dei bianconeri nel terzo periodo chiuso sul 64-67. Il lungo di Napoli esce per cinque falli sull'ennesima buona difesa di Jallow e sono sempre opera dell'incontenibile tedesco di Tortona i due liberi che danno rinnovato vigore al tifo della Nova Arena per il 76-78 a cinque minuti esatti dal termine. Che trascorrono in un continuo di emozioni. Dowtin segna una tripla, Bortolani lo imita dall'altra parte (80-81 a -3'40) e prima di uscire dal campo per raggiunto limite di falli Ramsey trova modo di mettere l'ennesima tripla napoletana (82-86 a -2'40). L'attacco tortonese è sempre più del duo Bortolani e Jallow, il cui gioco da tre rimette a stretto contatto il Derthona sull'87-88 a -1'50". La sfida continua con i botta e risposta, alla tripla di Brown (13/26 da tre per Napoli) risponde quella del solito Bortolani, 90-91 a 80" dalla sirena finale. Punteggio che si mantiene fino a 9" dalla fine, quando White dalla lunetta fa 1/2 dando la possibilità alla Bertram di un'ultima chance, stoppata dal ferro sul tiro di Bortolani.

Per la Bertram arriva la quarta sconfitta di fila in campionato, mentre Napoli riprende la sua corsa dopo l'unico stop stagionale con Milano salendo a quota 8 punti.

In campionato il Derthona si appresta a tornare in trasferta dopo due partite consecutive casalinghe, domenica 1° novembre l'attende la sfida delle ore 17 in casa dell'Old Wild West Udine, gara preceduta mercoledì 28 ottobre alle ore 19:30 dall'ultima dell'attuale serie delle quattro in casa, la sfida di BKT EuroCup con i tedeschi dei Rostock Seawolves.

Le dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Abbiamo fatto i primi 15 minuti molto positivi, sia in attacco che in difesa, giocando benissimo insieme, onestamente eravamo proprio in controllo. Abbiamo sofferto gli ultimi 5 minuti del secondo quarto facendo tanti errori difensivi e concedendo tanti tiri facili. Poi la gara è vissuta punto a punto, siamo andati un po' sotto ma senza mai mollare, giocandocela fino all'ultimo possesso. Una partita che spiace per tutti perderla, perché abbiamo fatto passi in avanti e quindi vincere una gara così avrebbe prodotto un altro entusiasmo.»

«Bisogna rimettersi a lavorare dopo una sconfitta così tirata, però ci ripresentiamo mercoledì con Rostock per fare una bella prova ed essere più continui rispetto a oggi. Complimenti ovviamente a Napoli, una squadra fortissima, bene allenata, non c'è bisogno che lo dica io, ha fatto una partita di carattere, anche quando è andato sotto di 16 ha avuto la testa per rientrare.»

Bertram Derthona Tortona - Napoli Basketball 90-92

Parziali (26-19, 47-41, 64-67)

Derthona: Eboua 8, Hubb 15, Gorham 7, Pecchia, A. Alibegovic 5, Di Meo n.e., Bortolani 23, Olejniczak 11, Maddox 3, Gazzotti n.e., Jallow 12, Durham 6. All. Fioretti.

Napoli: Spissu 11, Seljaas 9, Dowtin 10, Ferrara n.e., Faggian 2, Petrucelli 10, Sankare, White 10, Brown 12, Tarczewski 2, Caruso 13, Ramsey 13. All. Repesa.

Arbitri: Giovannetti, Bongiorni, Cassina.

Spettatori: 2.656