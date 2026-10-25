Granfondo Series, il gran finale incorona i campioni della stagione

Un appuntamento dedicato agli atleti che si sono distinti nel corso della stagione, ma anche l'occasione per celebrare il successo di un progetto sportivo che continua a mettere al centro la passione per la bicicletta, la qualità organizzativa e la valorizzazione di territori dalla bellezza straordinaria.

Tutti gli atleti premiati riceveranno un invito personale per partecipare alla cerimonia e al rinfresco che seguirà le premiazioni, in un momento conviviale pensato per ritrovarsi, condividere i ricordi della stagione e festeggiare insieme i risultati raggiunti.

Una stagione di grandi numeri e grandi emozioni

L'edizione 2026 del Granfondo Series Gobik ha confermato la capacità del circuito di coinvolgere migliaia di appassionati, offrendo appuntamenti diversi per caratteristiche e ambientazione, ma accomunati da un'identica attenzione alla qualità dell'esperienza sportiva.

A suggellare la stagione è stata la Granfondo Tre Valli Varesine, ultima prova del calendario, che ha registrato oltre 5.000 iscritti, confermandosi un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama delle granfondo italiane e internazionali. Una partecipazione straordinaria che testimonia l'attrattività della manifestazione e la forza di un movimento ciclistico capace di coinvolgere atleti di ogni livello.

Accanto alla prova varesina, hanno lasciato il segno anche le altre tappe del circuito, a partire dalla Granfondo Laigueglia, con il fascino della Riviera ligure e un percorso che unisce la sfida sportiva alla bellezza del paesaggio costiero, e dalla Granfondo Sestriere Colle delle Finestre, autentica sfida in alta montagna tra le salite leggendarie delle Valli Olimpiche, dove la fatica si accompagna a panorami spettacolari e a un'esperienza ciclistica di grande intensità.

Completa il quadro la Granfondo Bra Bra, manifestazione storicamente legata al territorio delle Langhe, del Roero e del Monferrato, che tornerà nel 2027 con una veste rinnovata, pronta a rilanciare il proprio percorso di crescita e a valorizzare ulteriormente il patrimonio paesaggistico ed enogastronomico che la rende unica.

La grande bellezza: il filo conduttore del circuito

Il Granfondo Series Gobik nasce da una visione precisa: riunire manifestazioni di qualità che sappiano raccontare l'Italia attraverso il ciclismo, accompagnando gli atleti alla scoperta di territori unici, strade suggestive e paesaggi capaci di trasformare ogni gara in un'esperienza da ricordare.

È questa la «grande bellezza» che caratterizza il circuito: non soltanto la sfida contro il cronometro, la conquista di una salita o il raggiungimento di un traguardo, ma anche il piacere di pedalare in luoghi straordinari, incontrare comunità accoglienti e vivere il ciclismo come occasione di scoperta e condivisione.

A questo si aggiunge un principio imprescindibile: proporre competizioni curate sotto il profilo organizzativo, attente alle esigenze dei partecipanti e orientate alla sicurezza dei ciclisti. Un impegno che deve accompagnare ogni aspetto delle manifestazioni, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della gara, con l'obiettivo di offrire agli atleti condizioni adeguate per vivere la propria passione con serenità e fiducia.

La cerimonia del 22 novembre sarà dunque molto più di una premiazione: rappresenterà il momento conclusivo di una stagione intensa e, al tempo stesso, il punto di partenza per guardare alle prossime sfide.