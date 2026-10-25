USD Tennis Beinasco: una vittoria e un pareggio in A2 Femminile a squadre

Domenica che va in archivio in maniera positiva per l' USD Tennis Beinasco che quest'anno schiera due formazioni in serie A2 femminile . Con la prima squadra, capitanata da Giulia Gatto Monticone, e tra le mura amiche del club di via Spinelli, è arrivato il successo per 3-1 contro le portacolori del TC Genova 1893 . La sfida si è incanalata subito nei giusti binari grazie ai successi nei singolari firmati da Marta Lombardini e Maria Canavese.

Per la prima si è trattato di un vero e proprio assolo (6-0 6-0) contro Elettra Beecroft, classifica italiana di 2.4. Strapotente nei colpi, la giocatrice del Beinasco ha comandato dall'inizio alla fine sfoderando il suo repertorio che ha nei fondamentali le proprie note distintive. Buon servizio, ottimo diritto e rovescio classico a una sola mano che nel tennis, soprattutto femminile, è merce rara. Maria Canavese ha battuto senza particolari difficoltà Annalisa Buda, 2.7 del TC Genova, con il netto score di 6-2 6-0. Federica Rossi (Beinasco) ha lottato per due ore e 22 minuti contro Martina Augello, ma alla fine è stata piegata 7-5 al terzo set, con break nel 12° gioco ottenuto dalla rivale di giornata. Il punto del 3-1 per la formazione piemontese è arrivato dal doppio, con la coppia Lombardini - Canavese che ha stoppato quella ligure (Augello/Beecroft) con un doppio 6-3. Il Beinasco sale dunque a 8 punti nel proprio girone, a pari merito con il CT Giotto di Arezzo, che ha vinto 4-0 in casa contro il CT Ceriano. Domenica prossima le piemontesi faranno visita proprio al Ceriano.

La formazione "B" dell'USD Tennis Beinasco ha invece pareggiato (2-2) in trasferta contro il Tennis Altopiano. I punti per la squadra capitanata da Nathalie Vierin sono arrivati dalle racchette di Carolina Dibenedetto (6-2 6-2 a Corinna Dentoni) e Marzia Paola Pieragostini, che ha vinto in tre set contro Una Rakicevic (4-6 6-2 6-0 lo score). Ha lottato l'esperta Federica Di Sarra contro Katarina Kuzmova, ma in entrambi i set è calata nei momenti decisivi (7-5 7-5 il punteggio). Molto equilibrato il doppio, che ha visto Kuzmova e Casari vincere 10-6 al match tie-break contro Dibenedetto e Pieragostini. Domenica 1° novembre per il Beinasco "B" ci sarà il confronto, casalingo, contro il Park Genova.