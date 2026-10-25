MTS Ser Santena ruggisce al Palaser: Eurospin Monviso Pinerolo ko 3-1

Una prova di carattere, determinazione e orgoglio permette alle padrone di casa del MTS Ser Santena di conquistare tre punti d'oro davanti al pubblico amico del "Palaser". Nel match valido per il campionato nazionale di Serie B2 Femminile (Girone D), la formazione santenese ha superato per 3-1 le rivali dell' Eurospin Monviso Pinerolo , al termine di una battaglia durata ben 106 minuti di gioco effettivo. Coach Demichelis priva di Vione, fuori per infortunio e Ponassi non disponibile, nel primo set schiera: Faure in palleggio, Marku opposto, Grosso e Cadamuro in centro, Marchioni e Braccioni in banda, Lazzarin libero.

L'avvio di partita è un vero e proprio monologo delle padrone di casa. Le trigri santenesi entrano in campo con il coltello tra i denti, spiazzando la retroguardia ospite e imponendo un ritmo forsennato che lascia pochissimo spazio di manovra alle pinerolesi, con Marku sugli schudi, il parziale si chiude con un severo 25-13 a favore delle padrone di casa dell'Mts.

Nel secondo set si parte con il sestetto del primo set, ma si rivela un parziale che fotografa un copione diametralmente opposto. Le pinerolesi resettano la mente e rientrano sul parquet con un piglio decisamente più aggressivo: le battute graffiano la ricezione delle padrone di casa e la difesa non lascia cadere un pallone. Coach Demichelis prova a scuotere gli animi chiamando time out prima sull’8-11 e poi sul 14-21, ma non ottiene effetti positivi. Prova allora con dei cambi: entrano Biasin al posto di Marchioni e il doppio cambio con Rocca e Zapryanova al posto rispettivamente di Marku e Faure. Il tabellone restituisce con gli interessi il passivo precedente, fermandosi su un perentorio 25-17 che rimette tutto in perfetto equilibrio.

Il terzo periodo si rivela lo spartiacque emotivo e tecnico dell'intero match. Coach Demiichelis parte ancora una volta con il sestetto del primo e secondo set, ma è ancora una volta la formazione ospite a portarsi in vantaggio, approfittando di qualche imprecisione in ricezione e difesa delle padrone di casa. Sul 15-11 a favore delle pinerolesi, entra Vasca al posto di Marchioni per gestire meglio la ricezione, ma il divario non si assotiglia e Demichelis chiama il secondo time out sul 16-20. Le due compagini lottano punto su punto in una frazione tesissima e spettacolare della durata di ben 29 minuti. Nel finale punto-a-punto è la maggiore lucidità del MTS Ser a fare la differenza, sigillando il set sul 25-22 e mandando in visibilio i tifosi.

Sulle ali dell'entusiasmo, Santena non si guarda più indietro. Nel quarto set le padrone di casa gestiscono il vantaggio con maturità, spegnendo sul nascere i tentativi di rimonta delle pinerolesi. Il definitivo 25-19 fa scorrere i titoli di coda sull'incontro, consegnando un meritato successo da 3 punti alla formazione di casa e confermando la crescita del collettivo in questo avvincente girone.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE GIRONE D - SECONDA GIORNATA

MTS SER SANTENA TO - EUROSPIN MONVISO PINEROLO TO 3-1

Parziali (25/13, 17/25, 25-22, 25-19)

MTS SANTENA: Zapryanova, Vasca, Cadamuro, Biasin, Rocca, Vione, Rana, Marchioni, Grosso, Braccioni, Faure, Marku, Ganea.

Libero: Lazzarin

Allenatori: Demichelis, Romero

Durata partita. 1h55