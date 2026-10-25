Autosped BCC Derthona, prova di maturità: Campobasso battuta ai supplementari

Torna al successo l’Autosped BCC Derthona che, a La Molisana Arena di Campobasso, disputa una prova di maturità, allungando nel primo tempo ed essendo capace di allungare nuovamente nel supplementare dopo che le avversarie sono state brave a completare la rimonta nel finale del quarto periodo. La lucidità e la precisione in entrambe le metà campo nei momenti decisivi hanno consentito alla squadra allenata da Cutugno di battere Campobasso in campionato per la prima volta nella storia. Il BCC tornerà in campo giovedì 29 ottobre alle ore 19.30 a Landerneau per la terza giornata del Gruppo H di EuroCup Women.

Prima frazione di gara di grande qualità offensiva e difensiva per il BCC, che attacca bene l’area e trova soluzioni ad alta percentuale (9/13 dal campo) coinvolgendo tutte le giocatrici: la squadra allenata da Cutugno piazza subito il break e raggiunge la doppia cifra di vantaggio (12-22 al 10’). Nel secondo quarto l’Autosped continua a condurre e dilata il proprio margine sino a doppiare la Magnolia (18-36), prima che le padrone di casa reagiscano con un break di 7-0 che fissa il 25-36 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi La Molisana alza il livello del proprio gioco e riduce le distanze sino a un solo possesso, ma poi il BCC – nelle battute conclusive – produce un contro parziale che rimette otto punti tra le due formazioni (42-50) al 30’. Nell’ultimo periodo calano le percentuali dal campo e Campobasso – con una difesa attenta – torna nuovamente a un possesso di disavanzo (50-53) entrando negli ultimi quattro minuti. L’Autosped gestisce con pazienza le azioni successive e, con i canestri di Dixon e Frustaci, si garantisce 7 punti di margine (50-57) a 100 secondi dalla sirena. Il finale è in volata, con la Magnolia pareggia la partita a 57 a 15 secondi dal termine. Il tiro di Frustaci per la vittoria non entra: è overtime.

Dopo l’avvio favorevole a Campobasso, il BCC riprende il filo guidato da Fondren e Frustaci, che segnano canestri importanti che danno il successo alla formazione allenata da Cutugno: il finale è 62-68.

Le parole di Sofia Frustaci: «Siamo davvero contente di questa vittoria: ci aspettavamo una battaglia e così è stato. Giocare a Campobasso non è mai facile, ma siamo felici del successo. Possiamo migliorare tanto, perché dopo esserci costruite un buon vantaggio abbiamo subìto la loro rimonta ma siamo state brave a reagire e a vincere la partita. Ora dobbiamo riposare e ricaricare le energie, prima di preparare la prossima sfida di EuroCup».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Faccio i complimenti alla mia squadra perché venire a giocare una partita così solida ci rende felici e orgogliosi del lavoro che stiamo facendo. Ci siamo prefissati di alzare il livello in ogni possesso, cosa che non è facile: sapevamo che la Magnolia sarebbe rientrata in gara, abbiamo retto la loro onda e nel supplementare siamo riuscite a fare le cose giuste in difesa e a gestire l’attacco con maggiore ritmo. Ora dobbiamo continuare a lavorare, credendo nelle nostre potenzialità e fidandosi del gruppo, che è giovane e in cui tutte – anche le Under – stanno dando un contributo davvero importante».

La Molisana Campobasso-Autosped BCC 62-68

Parziali (12-22, 25-36, 42-50, 57-57)

Campobasso: Simon 3, Giacchetti 3, Conti, Meldere 2, Cerè, Miccoli, Madera 15, Morrison 13, Scott 15, Vilka 11. All. Sabatelli

BCC: Sitku-Varga, 12 Conte 4, Pysmennyk 3, Caloro 4, Leonardi 3, Fondren 17, Arado 3, Frustaci 11, Dixon 8, Zanetti, Wnorowska 3. All. Cutugno