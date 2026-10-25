La Reale Mutua non si ferma più: espugnata anche Pesaro

La Reale Mutua Basket Torino continua a sorprendere! Dopo l'impresa di Brindisi, i gialloblù di coach Paolo Moretti firmano un altro straordinario colpo esterno, espugnando la Vitrifrigo Arena e superando per 71-73 la CMT Orange Tools Pesaro , fino a oggi imbattuta dopo cinque giornate di campionato. È la quarta vittoria consecutiva per Torino, che sale così a un bilancio di 4-1 e, nel giro di due trasferte, infligge la prima sconfitta stagionale a due squadre di primissima fascia. Ancora una volta, una prestazione di grande carattere per la Reale Mutua, capace di condurre per lunghi tratti una partita intensa ed equilibrata, resistendo e trovando le giocate decisive nei possessi finali. Protagonista Zach Harvey con 23 punti e le sue giocate che hanno sostanzialmente deciso la partita. Da sottolineare l’esordio in gialloblù di Lorenzo Benvenuti, alla sua prima presenza ufficiale dall'aprile 2025, dopo un lunghissimo rientro da un grave infortunio al ginocchio destro, e subito autore di 6 punti. Una vittoria di grande peso, conquistata nonostante le difficoltà al tiro dalla lunga distanza, che conferma il cuore del gruppo gialloblù.

QUINTETTI INIZIALI

Pesaro: De Nicolao, Tambone, Accorsi, Mack, Miniotas

Torino: Massone, Pepe, Harvey, Allen, Scandiuzzi

Avvio di gara un po’ confusionario da entrambe le parti, con Torino che prova fin da subito a imporre un ritmo elevato. La Reale Mutua inizia a trovare fiducia e prende il comando nel punteggio, con le iniziative di Terry Allen ma soprattutto con una buona attenzione difensiva che limita le soluzioni di Pesaro. Importante il contributo di Faloppa a rimbalzo offensivo. I gialloblù arrivano a toccare il +9, ma una disattenzione nell'ultimo possesso consente a Tevin Mack di segnare la tripla che fissa il punteggio sul 15-20 alla prima pausa.

Nel secondo quarto si accende Stefanini per i biancorossi: tre triple consecutive per lui e sorpasso di Pesaro sul 29-27, costringendo coach Moretti al timeout. I padroni di casa provano a sfruttare il momento favorevole, ma Torino risponde con le iniziative offensive di Harvey, rimanendo a contatto. Nel finale di primo tempo la Reale Mutua ritrova il vantaggio anche grazie ai primi punti di Benvenuti, finalmente a disposizione e alla sua prima presenza ufficiale dopo più di una stagione intera. All'intervallo i gialloblù conducono 36-40.

La sfida rimane equilibrata anche nel terzo periodo. Harvey e Allen raggiungono la doppia cifra per Torino, dall'altra parte Mack continua a rappresentare un problema costante per la difesa gialloblù. Nonostante le basse percentuali dalla lunga distanza, la Reale Mutua riesce a conservare il vantaggio, trovando punti importanti attraverso il gioco vicino a canestro e le iniziative individuali. Pepe restituisce ossigeno all'attacco torinese con una bomba delle sue, per chiudere la terza frazione avanti di cinque lunghezze, sul 54-59.

Torino fatica a trovare continuità offensiva e non riesce a scrollarsi di dosso Pesaro, che riduce il distacco fino a tornare in vantaggio. L'intensità e la fisicità aumentano con l'avvicinarsi della volata finale, in una partita da decidere negli ultimi possessi. È ancora Harvey a risultare decisivo con un paio di giocate fondamentali. Torino rischia grosso negli ultimi possessi, ma alla fine può tirare un sospiro di sollievo e festeggiare. Finisce 71-73 alla Vitrifrigo Arena: la Reale Mutua conquista la quarta vittoria consecutiva e infligge a Pesaro la prima sconfitta stagionale, replicando il colpo esterno firmato appena otto giorni prima a Brindisi.

Coach Paolo Moretti al termine della gara: «È doveroso iniziare facendo i complimenti a tutti. È stata una partita bella, emozionante e intensa, con tanti cambi di fronte. Siamo naturalmente felicissimi di averla vinta. In diversi momenti abbiamo avuto la possibilità di allungare, ma non ci siamo riusciti, un po' per merito di Pesaro e un po' per le nostre imprecisioni. Abbiamo tirato con percentuali basse e questo non ci ha permesso di prendere un vantaggio più consistente. Nel finale abbiamo anche rischiato grosso, ma alla fine ci portiamo a casa due punti molto importanti di cui siamo molto contenti».

CMT Orange Tools Pesaro - Reale Mutua Torino 71-73

Parziali (15-20, 21-20, 18-19, 17-14)

CMT Orange Tools Pesaro: Tevin Mack 21 (7/10, 1/4), Gabriele Stefanini 19 (1/3, 4/5), Regimantas Miniotas 10 (3/7, 1/1), Matteo Tambone 7 (2/3, 1/4), Andrea De nicolao 6 (3/4, 0/4), Matteo Accorsi 4 (1/2, 0/1), Niccolo De vico 4 (1/3, 0/1), Stefano Trucchetti 0 (0/0, 0/1), Giovanni Pini 0 (0/0, 0/0), Cheick yaya Sissoko 0 (0/0, 0/0), Riccardo Leonardi 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 20 3 + 17 (Tevin Mack, Regimantas Miniotas, Matteo Tambone 4) - Assist: 12 (Regimantas Miniotas, Matteo Tambone 3).

Reale Mutua Torino: Zach Harvey 23 (10/16, 0/5), Terry Allen 11 (1/4, 2/6), Simone Pepe 11 (1/3, 3/9), Federico Massone 6 (3/4, 0/2), Matteo Ghirlanda 6 (2/2, 0/1), Stefano Faloppa 6 (3/4, 0/0), Lorenzo Benvenuti 6 (2/2, 0/0), Francesco Scandiuzzi 4 (2/3, 0/0), Thiago Villar cristobo 0 (0/0, 0/0), Alberto Mossi 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 28 11 + 17 (Terry Allen, Federico Massone, Matteo Ghirlanda 5) - Assist: 16 (Federico Massone 8).