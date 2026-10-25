Cuneo lotta fino all’ultimo, ma a Milano sfuma la vittoria al tie-break

Finisce ancora al tie-break la seconda maratona stagionale dell’ Acqua Sant’Anna Cuneo , che cede sul filo di lana nella prima trasferta di campionato, sul campo dell’ Allianz Milano . Dopo quasi tre ore di gioco, sono i padroni di casa a imporsi per 3-2 (25-21, 25-27, 25-20, 20-25, 17-15) , al termine di una sfida combattuta e decisa soltanto ai vantaggi del quinto set. Per i piemontesi resta il rammarico di una rimonta sfiorata e di un tie-break in cui, avanti di tre punti, non sono riusciti a concretizzare il vantaggio.

«Ci dispiace parecchio perché, come con Perugia, eravamo lì lì. Abbiamo perso un tie-break ai vantaggi dove eravamo avanti e quello fa male, perché sembrava che l’inerzia fosse dalla nostra parte. Invece loro hanno piazzato tre-quattro punti importanti e hanno fatto la differenza. Dobbiamo essere più aggressivi, più cinici nei momenti che contano: è facile vincere un set quando sei in vantaggio di sei-sette punti, dobbiamo vincerli anche quando siamo punto a punto», il commento del centrale Lorenzo Codarin.

A fare la differenza per Milano è stato anche il palleggiatore Simone Porro, premiato come MVP della serata e decisivo sia nella gestione del gioco sia al servizio, con la battuta vincente che ha chiuso l’incontro.

IL MATCH

Il primo set è all’insegna dell’Allianz Milano, che si impone per 25-21 contro Cuneo al termine di un parziale combattuto. I meneghini trovano il primo break sul 6-4 con il muro di Otsuka su Feral, seguito dall’ace di Simon che vale il 7-4 e costringe coach Battocchio al time out. Milano mantiene il controllo e allunga fino al 9-5 con Rotty, mentre Cuneo prova a restare in scia grazie all’ace di Feral (10-8). Dermaux riporta però i lombardi a +4 sul 12-8. I piemontesi reagiscono e si riavvicinano sul 13-11, ma ancora Otsuka mura Feral per il 15-11. L’opposto francese si riscatta in attacco, ma l’errore di Codarin permette a Milano di conservare il vantaggio sul 17-13. Cuneo non molla e, trascinata da Feral, risale fino al 18-18, approfittando anche di un errore in attacco di Dermaux dalla seconda linea. Nel momento decisivo, però, Milano ritrova il break con l’ace di Porro, appena inserito al servizio, per il 21-19. Il muro di Rotty su Feral firma il 23-20 e apre la strada alla chiusura, affidata a Simon con il primo tempo del definitivo 25-21.

Il secondo set vede la reazione di Cuneo, che si impone 27-25 dopo aver rischiato di subire una rimonta da parte dell’Allianz Milano. I piemontesi partono forte e si portano sullo 0-2, allungando poi sull’1-4 grazie al muro di Codarin su Simon. Milano prova a ricucire lo strappo con Dermaux e trova il pareggio sul 7-7 grazie all’ace di Bartolucci, ma Cuneo torna a spingere: il muro di Poriya e il diagonale vincente di Feral valgono l’8-11, costringendo Falasca al time out. Gli ospiti approfittano delle difficoltà milanesi e scappano fino al 9-13, per poi salire sul 16-11 con il muro di Feral. Gli errori dell’Allianz favoriscono l’allungo piemontese fino al 13-20, firmato dal primo tempo di Mosca. Quando il set sembra ormai indirizzato, Milano reagisce grazie al turno in battuta di Porro, che innesca la rimonta lombarda: Otsuka trova punti importanti a muro e i padroni di casa risalgono fino al 19-21. Il muro di Dermaux su Poriya vale il 20-21, mentre Cuneo prova a scappare nuovamente sul 20-23. Milano, però, non si arrende: un’invasione piemontese e l’ace corto di Simon riportano il punteggio in parità sul 23-23. Nel finale è Feral a spegnere le speranze meneghine con un mani-out che consegna a Cuneo il set per 27-25.

Il terzo set sorride all’Allianz Milano, che si impone 25-20 e torna avanti nel conto dei parziali. I meneghini partono forte con Porro in regia al posto di Orduna e volano sul 3-0 grazie al pallonetto di Otsuka e a un ace. Cuneo reagisce con il muro di Argilagos su Tatarov e trova la parità sul 4-4, sfruttando un errore in attacco di Dermaux. I piemontesi riescono poi a portarsi avanti 9-11 con il muro di Mosca, ma Milano risponde immediatamente: il muro subito da Poriya vale l’11-11, mentre l’errore in attacco di Mosca consegna ai lombardi il break del 13-11. Cuneo resta in scia e pareggia ancora sul 14-14 con un diagonale vincente di Feral, ma un’incomprensione tra Argilagos e Poriya permette all’Allianz di allungare sul 16-14. Dermaux firma poi il 17-14, costringendo coach Battocchio al time out. Milano prende progressivamente il controllo del set e trova un punto pesante con il muro di Simon sulla pipe di Poriya, che vale il 21-17. Nel finale è Porro a fare la differenza al servizio con l’ace del 23-18, prima che Simon chiuda il parziale sul 25-20, riportando Milano in vantaggio nella partita.

Il quarto set premia Cuneo, che si impone 25-20 e porta la partita al tie-break. Dopo una prima fase equilibrata, sono i piemontesi a trovare il primo break grazie al muro di Codarin, che vale l’8-10. Milano reagisce e ristabilisce subito la parità sul 10-10, approfittando di un errore in attacco di Feral. Il parziale prosegue punto a punto, con continui cambi palla, fino a quando Cuneo torna avanti sul 15-17 per un errore in attacco di Simon. L’Allianz non molla e pareggia ancora sul 17-17 con il muro di Otsuka su Feral, ma l’opposto francese si riscatta immediatamente con un pallonetto vincente che riporta avanti i piemontesi sul 17-19. Da quel momento Cuneo prende il controllo del set: un errore in ricostruzione di Milano vale il 17-20, mentre la battuta vincente di Poriya firma il 17-21. L’ace di Feral porta i piemontesi a un passo dalla conquista del parziale sul 19-24. A chiudere i conti è un errore al servizio di Milano, che consegna a Cuneo il set per 25-20 e rimanda ogni verdetto al tie-break.

Il tie-break regala un finale emozionante, con l’Allianz Milano che si impone ai vantaggi e conquista la partita. È Cuneo a trovare per prima il break, grazie al mani-out di Feral per l’1-3, ma Milano reagisce e pareggia sul 4-4 con la battuta vincente di Dermaux. Al cambio campo sono i meneghini a condurre 8-6, approfittando di due errori in attacco di Champlin. Un terzo errore dello schiacciatore piemontese porta Milano sul 9-6 e induce Battocchio a sostituirlo con Strehlau. Cuneo, però, non si arrende e rimonta fino al 10-10 grazie a due errori consecutivi di Simon e Dermaux. Il muro di Poriya firma poi il sorpasso ospite sul 10-11, costringendo Falasca al time out. Lo stesso Poriya trova il break dell’11-13, avvicinando Cuneo alla vittoria, ma Milano reagisce nel momento decisivo: l’ace di Dermaux vale il 14-14 e porta il set ai vantaggi. L’opposto belga firma un’altra battuta vincente per il 15-14, prima che Porro chiuda definitivamente la sfida con un servizio punto. Milano completa così la rimonta e si aggiudica il tie-break, al termine di una partita combattutissima.