Basket College Novara cede sul campo della capolista CUS Torino

Basket College Novara esce sconfitto per 92-63 dalla difficile trasferta sul campo del CUS Torino , formazione ancora imbattuta e tra le più attrezzate del campionato di Serie C . Il punteggio finale assume proporzioni severe, ma non restituisce completamente quanto visto nella prima parte dell’incontro, durante la quale i giovani Collegiali hanno saputo reagire a un avvio favorevole ai padroni di casa e restare pienamente dentro la partita.

Dopo il 19-12 del primo quarto, Basket College Novara ha alzato intensità e qualità del gioco, producendo nel secondo periodo un parziale di 11-3 che ha riavvicinato la squadra fino al 30-27. Il College si è aggiudicato la frazione per 22-21, raggiungendo l’intervallo lungo sul 40-34 e dimostrando di poter competere con personalità su uno dei campi più difficili del girone.

La svolta è arrivata dopo la pausa. Il CUS Torino ha aumentato ulteriormente il ritmo e trovato una continuità eccezionale nel tiro da tre punti, chiudendo la partita con 16 triple realizzate, contro le quattro di Novara. Il parziale di 28-16 del terzo quarto ha scavato il divario, successivamente consolidato dai padroni di casa nell’ultima frazione.

Un dato evidenzia con chiarezza il peso del tiro dalla distanza: le due squadre hanno realizzato lo stesso numero di canestri da due, 17 ciascuna, mentre Basket College Novara ha chiuso con un eccellente 17 su 20 ai tiri liberi. La superiorità torinese si è quindi concretizzata soprattutto oltre l’arco, con 48 punti prodotti attraverso le conclusioni da tre.

Sul piano individuale, Mohamed Fam ha guidato l’attacco Collegiale con 20 punti e due triple, seguito da Samuele Liberali, autore di 16 punti e due realizzazioni dalla lunga distanza. A referto anche Lorenzo Giustina con 7 punti, Matteo Sassi con 6, Daniel Chebotarov con 5, Riccardo Cucchi con 4, Pietro Beretta con 3 e Gabriele Andretta con 2.

La società riconosce il valore di un avversario che ha confermato qualità, profondità e grande efficacia offensiva. Allo stesso tempo, il primo tempo disputato dai ragazzi di coach Stefano Boselli rappresenta una base concreta dalla quale ripartire.

Il percorso di Basket College Novara resta quello tracciato dal progetto “Road to the Future”: offrire ai giovani opportunità reali di confronto, crescita e responsabilità anche contro formazioni più esperte e strutturate. Partite come questa, pur nel dispiacere per il risultato, costituiscono un passaggio importante per comprendere il livello della competizione e continuare a migliorare.

La squadra tornerà subito al lavoro con serietà e determinazione, consapevole degli aspetti da correggere ma anche della capacità mostrata, per lunghi tratti del primo tempo, di restare competitiva contro una delle principali protagoniste del campionato.

Tabellino

CUS TORINO – BASKET COLLEGE NOVARA 92-63

Parziali (19-12, 40-34, 68-50, 92-63)

CUS TORINO: Penco 17 (2), Francione 16 (3), Conti 14 (2), Pasqualini 13 (3), Pagetto 10 (1), Paletto 9 (3), Fontanarosa 7 (1), Trinchero 5 (1), Matteo Porcella 1, Andrea Porcella 0, Pautasso 0, Tonon 0. Allenatore: Porcella.

BASKET COLLEGE NOVARA: Fam 20 (2), Liberali 16 (2), Giustina 7, Sassi 6, Chebotarov 5, Cucchi 4, Beretta 3, Andretta 2, Zoppellaro 0, Cristiano 0. Allenatore: Boselli.

Tiri liberi: CUS Torino 10/13, Basket College Novara 17/20.

Canestri da due: CUS Torino 17, Basket College Novara 17.

Triple realizzate: CUS Torino 16, Basket College Novara 4.

Falli commessi: CUS Torino 17, Basket College Novara 15.

Tra parentesi, accanto ai marcatori, il numero delle triple realizzate.