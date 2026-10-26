Club76, weekend da applausi: sette vittorie tra B1 e giovanili
La Serie B1 espugna Aosta con un netto 3-0, mentre Serie C, Serie D e Under 17 conquistano successi importanti. A completare il fine settimana biancoblù arrivano le vittorie di U14 e U13, per un bilancio complessivo decisamente positivo
Weekend di fuoco in casa Club76. A cominciare dalla Serie B1, che mette subito a segno tre punti contro il Cogne Aosta Volley 0-3 (23-25, 16-25, 21-25). Le ragazze di coach Milano, alla seconda gara del Campionato, espugnano il campo di Aosta. In nessuno dei tre set le padrone di casa hanno impensierito Occelli e compagne, che hanno condotto il gioco sempre in vantaggio. Chieri si è dimostrata più squadra, meglio amalgamata e superiore ad Aosta in tutti i fondamentali, sia negli ace, 4 contro 2 e, molto più significativamente, nei muri, con 13 contro 2. Da segnalare i 17 punti di Arbore, i 14 di Wafo e i 12 di Occelli. La prossima gara sarà al PalaFenera di Chieri domenica 1 novembre alle 17,30 contro Ascot Moncalieri.
Bene anche la Serie C con il Club76 Playasti, che vince al tie-break, 2-3 contro Polisport Chieri (16-25, 24-23, 25-21, 25-22, 10-15). Il Club76 Playasti conferma la performance anche in U17 Regionale, affrontando Vol-Ley Academy Volpiano e vincendo 3-0 (25-19, 25-10, 25-21). Soddisfazione anche in Serie D con il Club76 L'Alba Volley che, in trasferta a Boves, vince 0-3 su Virtus Boves (17-25, 20-25, 17-25). Ottimo approccio per la formazione albese nella prima partita in trasferta. Le “clubbine” hanno mostrato un miglioramento nel gioco complessivo e una buona sintonia.
Il trend positivo si sente anche in U17 Regionale, con il Club76 L'Alba Volley, che vince 0-3 anche su GVA Libellula VAB CRS (16-25, 24-26, 18-25). Punteggio pieno per le albesi, con una prestazione convincente e una vittoria meritata. Fa bene anche l'U14 del Chieri, che mette in bisaccia tre punti importantissimi contro Pinerolo. In U14 spicca anche l'ottima prestazione del Club76 Playasti, che si impone 1-3 su Libertas Borgo (20-25, 22-25, 25-23, 19-25). L'U13 con il Club76 Fenera Chieri 2014 chiude al meglio l'ottimo weekend della famiglia biancoblù, vincendo al tie-break 3-2 contro Afvolley.
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