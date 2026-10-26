Club76, weekend da applausi: sette vittorie tra B1 e giovanili

Weekend di fuoco in casa Club76. A cominciare dalla Serie B1, che mette subito a segno tre punti contro il Cogne Aosta Volley 0-3 (23-25, 16-25, 21-25). Le ragazze di coach Milano, alla seconda gara del Campionato, espugnano il campo di Aosta. In nessuno dei tre set le padrone di casa hanno impensierito Occelli e compagne, che hanno condotto il gioco sempre in vantaggio. Chieri si è dimostrata più squadra, meglio amalgamata e superiore ad Aosta in tutti i fondamentali, sia negli ace, 4 contro 2 e, molto più significativamente, nei muri, con 13 contro 2. Da segnalare i 17 punti di Arbore, i 14 di Wafo e i 12 di Occelli. La prossima gara sarà al PalaFenera di Chieri domenica 1 novembre alle 17,30 contro Ascot Moncalieri.