Storm: weekend di ghiaccio tra giovani e conferme

Un altro fine settimana intenso sul ghiaccio per la famiglia degli Storm , protagonista con diverse formazioni tra Piemonte, Lombardia e Trentino. Un weekend caratterizzato da impegno, esperienza e voglia di crescere, con il successo dell’U19 Aosta/Pinerolo a impreziosire il bilancio complessivo.

La giornata di sabato si è aperta con i più piccoli. Gli U8 sono stati protagonisti a Torre Pellice in un concentramento a maglie miste, mentre gli U12 hanno giocato a Madesimo insieme a Milano, Como e Valpellice. Per entrambe le categorie, una giornata all’insegna del divertimento e della crescita attraverso il gioco.

Trasferta impegnativa a Trento per gli U16 Storm/Real, sconfitti dai Trentino Hockey Predators. Una gara utile comunque per accumulare esperienza e proseguire il percorso di crescita della squadra.

Contro i Predators è scesa sul ghiaccio anche l’U14, protagonista domenica di una sfida combattuta e decisa soltanto nel finale: il 3-2 premia i padroni di casa, ma lascia indicazioni positive per la formazione Storm, capace di lottare fino all'ultimo.

Al Palatazzoli, invece, le Rebelles hanno affrontato il Real Torino. Le avversarie si sono imposte 3-1, al termine di una partita nella quale le ragazze Storm hanno mantenuto intensità e determinazione per tutta la gara.

A chiudere il weekend nel migliore dei modi ci ha pensato l’U19 Aosta/Pinerolo, che ha superato con autorità il Brixen/Wipptal. Un netto 7-3 al termine di una prestazione di carattere, che ha permesso ai giovani Storm di conquistare una vittoria importante.

Un fine settimana, dunque, tra risultati, esperienza e crescita: per le formazioni degli Storm il lavoro continua, con l’obiettivo di trasformare ogni partita in un ulteriore passo avanti.