La Ginnastica Victoria vince tutto a Riccione

È stato un fine settimana da ricordare per gli spadisti della Ginnastica Victoria Torino . Hanno vinto tutto a Riccione, sia nella prova individuale valida per la qualificazione alla prima prova nazionale , sia nella nuova Lega , campionato sperimentale per club (diviso nella zona 1 e nella zona 2) riservato alla spada e composto da tre prove cui seguirà la finale a Roma. Sono sedici le formazioni per zona. La Ginnastica Victoria ha chiuso al 1° posto sia a livello maschile che femminile .

Due percorsi senza macchia per la “corazzata” Ginnastica Victoria che ha schierato tra gli uomini Andrea D’Ippolito, Matteo Galassi (numero 4 del ranking FIE di specialità), Simone Mencarelli (numero 3 del ranking mondiale) e Jacopo Rizzi. Nel femminile invece sono scese in pedana per la Società presieduta da Ezio Torta e con Direttore Tecnico, per quanto concerne la scherma, Maurizio Mencarelli, Vera Perini, Alessandra Bozza, Giulia Gabola e Federica Zogno. Cinque successi su altrettanti assalti per le torinesi e i torinesi che guidano la classifica parziale dopo il primo appuntamento.

La seconda giornata di Club League A e B si disputerà per la zona A dal 22 al 24 gennaio a Gerenzano. Il terzo e conclusivo appuntamento si svolgerà sempre per la stessa zona 1 a Caorle, dal 2 al 4 aprile. Alla conclusione delle tre giornate le prime quattro formazioni di ciascuna zona della Lega A approderanno alla Final Eight di Roma che assegnerà il titolo di campione d’Italia, le ultime quattro retrocederanno invece in Lega B, dalla quale arriveranno altrettante promozioni.

A Riccione gli spadisti e le spadiste hanno gareggiato anche individualmente con l’obiettivo di conquistare i pass in palio per la Prima Prova Nazionale Assoluti di specialità in programma il prossimo 8 novembre a Catania. Al termine di una gara intensa con ben 291 partecipanti, ha chiuso al 1° posto Francesco Ferraioli della Ginnastica Victoria. Piazza d’onore per Federico Cappucci della Sala di Scherma Società del Giardino di Milano.

Nella corrispondente prova femminile (173 le partenti) è salita sul primo gradino del podio Vera Perini, altra portacolori della Ginnastica Victoria Torino. Piazza d’onore per Vittoria Cavani del Club Scherma Koala. Un inizio con il botto per la Società torinese: «Fine settimana da ricordare – confermano i dirigenti del club torinese – con quattro vittorie in altrettante gare, individuali e a squadre. Risultati che confermano la bontà del lavoro svolto anche nella fase di preparazione e infondono a tutti ulteriori motivazioni per continuare a crescere».