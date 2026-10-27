Moto Club Alfieri: Alessio Berger è Campione Italiano Junior 125 enduro

La gioia del sodalizio astigiano dopo l'ultima tappa dell'U23/Senior a Tradate. Bartek Scarfiello ha agguantato la medaglia di bronzo tra i Cadetti 50 e Gabriele Doglio ha chiuso al settimo posto di categoria Junior 250 4 tempi