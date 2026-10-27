Baglietto Derthona: con Rostock alla Nova Arena per consolidarsi in zona-playoff

La Baglietto Derthona Tortona si appresta a calare l’ultima carta del poker di gare casalinghe che ha caratterizzato la sua seconda parte del mese di ottobre. Alle ore 19:30 di domani , mercoledì 28 ottobre, la formazione allenata da Mario Fioretti ospita alla Nova Arena di Tortona i tedeschi dei Rostock Seawolves per la quinta giornata di regular season del Girone A di BKT EuroCup . Per il Derthona è l’occasione di dare continuità alla precedente vittoria di coppa con San Pablo Burgos e portare per la prima volta in attivo il record tra vinte e perse. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix e in streaming su Now.

Come arrivano le due squadre?

La Baglietto dovrà dimenticare la bruciante sconfitta in volata di domenica scorsa in Serie A con Napoli, cercando di mantenere in EuroCup un bilancio che sul parquet amico non l’ha vista finora mai perdere dopo Le Mans e Burgos, quest’ultima battuta una settimana fa per 89-79 rimontando da un -13 nel corso di inizio ripresa per consentirle di entrare tra le prime quattro in classifica che si qualificheranno ai playoff.

Dalla zona-playoff è attualmente esclusa la formazione tedesca del coach polacco Przemyslaw Frasunkiewicz. In Europa i “Lupi di Mare”, rappresentanti della città dell’estremo nord della Germania, hanno vinto solo il match interno con Riga Zelli (87-86), perdendo per il resto in trasferta con l’imbattuta Hapoel Gerusalemme (94-73), Le Mans (82-70) e di netto in casa per mano dell’altra capolista Aris Salonicco nell’ultimo turno (79-110). Diverso il ruolino in Bundesliga, dove dopo le prime sei giornate occupano l’ottavo posto con 3 vinte e 3 perse, l’ultima subita sabato soltanto al supplementare (103-98) sul campo della terza forza di Germania, il Syntainics MBC, malgrado i 22 punti e 10 rimbalzi per 30 di valutazione del 2.14 centro tedesco Bent Leuchten. La coppia di guardie americane Tj Crockett e Zach Copeland, quest’ultima nota conoscenza dei campionati italiani per le sue quattro stagioni tra Pistoia, Napoli, Verona e, l’anno scorso, in A2 tra Brindisi e Cento, è la più produttiva di Rostock in EuroCup a livello realizzativo, 16.8 punti di media per Crockett e 15.2 per il secondo.

Precedenti con le tedesche

Favorevole il bilancio del Derthona con le squadre tedesche. Ai tempi delle due partecipazioni in Champions League, i Leoni vantano un 2-0 con Chemnitz, mentre è parità 1-1 con Wurzburg.

Le dichiarazioni

Mario Fioretti: «Stiamo lavorando moltissimo per far sì che si riesca a riportare sul campo tutti i dettagli che servono per avere successo. In questo inizio di stagione abbiamo patito diverse sconfitte di misura e sappiamo che la gestione di ogni singolo possesso è la cosa importante su cui concentrarsi. Giochiamo contro una squadra che sa tenere un ritmo molto alto e fa delle capacità di attaccare in uno-contro-uno di Crockett e Copeland uno dei maggiori punti di forza. Dovremo essere solidi in queste fasi del gioco, riuscendo a mantenere una buona circolazione di palla in attacco».

Karim Jallow: «Per quanto l’ultima sconfitta in campionato con Napoli sia stata davvero dura per noi, non possiamo guardare indietro. Dobbiamo guardare avanti e portare in campo l’energia positiva e lo spirito che abbiamo dimostrato nelle ultime due partite contro Burgos e, per la maggior parte del tempo, anche con Napoli. Sappiamo tutti cosa serve per vincere e, soprattutto mercoledì con Rostock, non abbiamo altra scelta che incanalare la rabbia accumulata nella partita di domenica scorsa e sfogarla sul campo. Sappiamo tutti che in EuroCup è tutto in gioco, ogni partita conta e non ci sono alternative ad una grande vittoria»

Da tedesco, l’ala piccola bianconera conosce bene la prossima avversaria: «Rostock è una squadra davvero pericolosa. Negli ultimi anni ha sempre migliorato il proprio organico e penso che in questa stagione abbia la migliore squadra che il club abbia mai avuto. È una formazione molto offensiva e mentalizzata a fare tanti punti, quindi dovremo stare attenti, non possiamo permetterci cali in difesa. Questa partita si giocherà, quindi, su chi riuscirà a fermare di più l’avversario in difesa e chi porterà più energia in campo. Sì, per noi questa partita è tutta una questione di difesa».

Navette

Come in ogni sfida casalinga del Derthona, saranno messe a disposizione navette gratuite per raggiungere più comodamente la Cittadella dello Sport dal centro cittadino di Tortona. All’andata le partenze delle navette, previste dal Movicentro adiacente la stazione ferroviarie, avverranno al solito due ore prima dell’inizio gara, alle ore 17:30, con cadenza ogni venti minuti e ultima partenza fissata alle 19:30, ed effettueranno fermata a Piazza Allende (lato Corso Cavour) prima di raggiungere l’impianto tortonese. Per il ritorno a percorso inverso a fine gara le navette partiranno dalla Cittadella dalle ore 21:30, con ultima partenza in programma alle 22:30 e sempre con cadenza ogni 20 minuti.

Halloween Night

La gara con Rostock sarà dedicata all’ormai imminente festa di Halloween. Protagonisti bambini ed adulti per una giornata che inizierà alle ore 17 nella Facility della Cittadella dello Sport con l’Halloween Party alla presenza anche di “Zombie Leo”, la mascotte del Derthona in un’inedita versione horror. La festa proseguirà all’intervallo dentro la Nova Arena con la sfilata dei costumi e la premiazione dei tre migliori che vinceranno altrettanti vip upgrade offerti dal Derthona Basket per una delle successive gare casalinghe a scelta fra Treviso e Riga Zelli.