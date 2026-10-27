Sci Club Sauze d’Oulx, Halloween da brividi: in arrivo una festa per tutti

Maschere mostruose, zucche da intagliare, caccia al tesoro e una merenda piena di dolcezze. Lo Sci Club Sauze d’Oulx invita grandi e piccoli a un pomeriggio di allegria, amicizia e solidarietà, con un pensiero speciale alla Fondazione Matilde Lorenzi.

“Prima il dovere e poi il piacere”, recita un vecchio proverbio. Ma quando la voglia di stare insieme è tanta e l’entusiasmo contagioso, perché non concedersi una piccola eccezione? È quello che hanno pensato le Tigri dello Sci Club Sauze d’Oulx, pronte a scendere in pista con allenamenti e preparazione in vista dei primi impegni sulla neve della sessione autunnale. Prima, però, c’è spazio per un appuntamento davvero speciale: Halloween!

La festa più spaventosa dell’anno arriverà in anticipo a Sauze d’Oulx, dove giovedì 29 ottobre, a partire dalle ore 16.30, fantasmi, streghe, mostri e creature di ogni genere animeranno le vie del paese per un pomeriggio all’insegna del divertimento. Un’iniziativa organizzata dallo Sci Club Sauze d’Oulx e dedicata in particolare ai suoi giovani atleti, ma aperta a tutti i bambini e alle famiglie che vorranno unirsi alla festa.

L’unica regola è semplice: presentarsi rigorosamente mascherati, lasciando spazio alla fantasia e scegliendo il travestimento più terrificante, originale e divertente possibile!

Il programma promette un concentrato di creatività e allegria. I ragazzi più grandi potranno cimentarsi nell’intaglio delle zucche, trasformandole in piccole opere d’arte da brivido, mentre i più piccoli daranno libero sfogo alla fantasia con disegni mostruosi e coloratissimi.

E quando le zucche saranno pronte e le creature di Halloween avranno invaso il paese, sarà il momento di partire per una coinvolgente caccia al tesoro tra le vie del centro di Sauze d’Oulx. Un’occasione per divertirsi insieme, condividere nuove avventure e vivere il paese in un’atmosfera diversa dal solito, tra risate, sorprese e qualche innocuo brivido.

A chiudere il pomeriggio non potrà mancare una golosa merenda per tutti i partecipanti. E naturalmente, visto che Halloween non sarebbe Halloween senza dolcetti, ogni bambino riceverà un sacchettino ricco di sorprese, caramelle ed altre leccornie a tema. Una sorta di piccolo “pacco gara”, proprio come quelli a cui i giovani atleti sono abituati, ma questa volta al posto della fatica e delle sfide sportive ci saranno zuccheri, sorrisi e tanta voglia di festeggiare!

Ma l’iniziativa non sarà soltanto un momento di festa. Dietro maschere, zucche e dolcetti si nasconde anche un messaggio importante: il divertimento può diventare un’occasione concreta per fare del bene. L’intero ricavato delle iscrizioni, pari a 10 euro per partecipante, sarà infatti devoluto alla Fondazione Matilde Lorenzi, dando alla giornata un ulteriore significato e trasformando l’entusiasmo dei più piccoli in un gesto di solidarietà.

Un modo speciale, dunque, per ritrovarsi, rafforzare lo spirito di gruppo e vivere quei valori di amicizia, condivisione e attenzione agli altri che accompagnano lo sport ben oltre i campi di gara e le piste da sci.

L’appuntamento è per giovedì 29 ottobre alle ore 16.30, in piazza Assietta, davanti alla sede dello Sci Club Sauze d’Oulx. Bambini, famiglie e appassionati sono invitati a partecipare: più le maschere saranno spaventose, più il divertimento sarà assicurato!

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria dello Sci Club Sauze d’Oulx.