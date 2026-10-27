BEA Chieri, esordio stagionale per le Leoparde in Serie C a Ceva

Esordio stagionale per Prima Squadra femminile, impegnata nel campionato di Serie C. Venerdì 23 ottobre 2026, le Leoparde sono scese in campo di Club Borsi Ceva, che si è imposto sulle Arancioni al termine di una gara a due facce.

BEA Chieri prova a tenere testa nelle avversarie e, prima dell’intervallo, ricuce il piccolo margine di svantaggio rimediato nella prima decina, arrivando alla pausa lunga sul -2. Poi, le ragazze di Coach Colò pagano il conto del black-out della terza frazione di gioco, quando faticano a trovare la via del canestro e per Ceva, che riesce ad allungare, sembra tutto più facile. La reazione dell’ultima frazione non basta a riportarsi sotto (58-42), ma è un segnale positivo in vista del futuro.

Commenta Coach Colò: «Purtroppo non siamo riuscite ad avere costanza nel corso dell’intera gara. Le nostre difficoltà nel terzo quarto hanno permesso alle avversarie di infiammarsi dall’arco. Analizzeremo profondamente la partita per capire cosa non è funzionato rispetto al piano partita e proveremo a resettare in vista del nostro esordio in cassa».

CLUB BORSI CEVA-BEA CHIERI 58-42

Parziali (17-9; 22-20; 45-29)

BEA Chieri: Garavelli 12, Bagnulo 12, Burzio, Tarantini, Lamberti 5, Limone 8, Uggè 2, Fassir, Lagrotteria 1, Aquini 2, Pintore. All. Colò, Ass. D’Angelo.