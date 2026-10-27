Acqua Sant'Anna Cuneo, si torna in palestra: nel mirino Civitanova e Monza

Dopo la giornata di riposo, l’Acqua Sant’Anna Cuneo torna oggi al lavoro per preparare una settimana intensa, che vedrà Cavaccini e compagni impegnati in due appuntamenti consecutivi tra le mura amiche del Palasport di San Rocco Castagnaretta. Domenica 1° novembre, alle ore 18, i biancoblù ospiteranno la Cucine Lube Civitanova, mentre mercoledì 4 novembre, alle ore 20.30, sarà la volta del Vero Volley Monza.

La ripresa degli allenamenti arriva dopo un avvio di SuperLega particolarmente impegnativo, con dieci set disputati nelle prime due giornate e due tie-break combattuti fino ai vantaggi, prima contro Perugia e poi nella trasferta di domenica scorsa a Milano. Due autentiche maratone sportive che hanno richiesto energie e concentrazione, offrendo al tempo stesso indicazioni preziose allo staff tecnico per proseguire il percorso di crescita della squadra.

Proprio dalla gara milanese riparte l’analisi di coach Matteo Battocchio, che individua nella gestione dei momenti chiave uno degli aspetti sui quali lavorare maggiormente. «È stata una partita molto tirata, costantemente in equilibrio, e questo è stato bello. Abbiamo avuto diverse occasioni, ma in alcuni momenti non siamo stati abbastanza lucidi nel gestirle», spiega l’allenatore, sottolineando la necessità di limitare gli errori nelle fasi iniziali dei set e di sfruttare meglio le situazioni favorevoli.

«Dobbiamo essere bravi a darci una sveglia su questi aspetti. Il set è lungo e, quando gli avversari attraversano un momento di difficoltà, dobbiamo essere capaci di spingere e mettere qualche punto in cascina», aggiunge Battocchio. Non si tratta soltanto di aspetti tecnici, ma anche della capacità di leggere le diverse situazioni di gioco e di trovare le soluzioni più efficaci nei momenti decisivi.

Le prime due giornate hanno già permesso allo staff di raccogliere dati e indicazioni significative sul rendimento del gruppo. «Abbiamo già indicazioni abbastanza importanti, anche a livello statistico, su quello che siamo e su dove stiamo facendo bene e dove meno, anche all’interno dello stesso fondamentale», sottolinea il tecnico.

Il bilancio iniziale, nonostante le due sconfitte al tie-break, offre comunque elementi incoraggianti. «Siamo un po’ più avanti di quello che mi aspettavo», ammette Battocchio, evidenziando però la necessità di proseguire il lavoro su alcune situazioni di gioco, per rendere sempre più efficaci i meccanismi offensivi.

La strada è quella di continuare a costruire un’identità di squadra solida, senza perdere di vista l’obiettivo di lungo periodo. «Dobbiamo continuare a costruire il nostro gioco, perché quando arriveranno le partite che conteranno, a marzo, i meccanismi dovranno funzionare a meraviglia. Ci sono parti del gioco che già vanno bene e altre sulle quali siamo indietro: dobbiamo continuare a costruire la nostra identità».

Le sfide contro Civitanova e Monza rappresenteranno dunque due nuovi banchi di prova per i biancoblù, chiamati a tradurre in campo il lavoro svolto in palestra e a sfruttare il fattore casalingo. Una settimana ravvicinata, con due avversari di alto livello e l’opportunità per Cuneo di proseguire il proprio percorso di crescita davanti al pubblico amico.

PREVENDITA APERTA PER CIVITANOVA E MONZA

Prosegue la vendita dei biglietti per i prossimi due appuntamenti casalinghi dell’Acqua Sant’Anna Cuneo al Palasport di San Rocco Castagnaretta.

Domenica 1° novembre, alle ore 18, i biancoblù affronteranno la Cucine Lube Civitanova; mercoledì 4 novembre, alle ore 20.30, sarà invece il Vero Volley Monza a scendere in campo contro Cuneo.

Per entrambe le partite, i biglietti sono disponibili online sul sito Liveticket e in presenza presso Energia Pulita, in corso Nizza 29 a Cuneo. Due occasioni ravvicinate per sostenere la squadra e accompagnarla in una settimana di grande pallavolo.

CALENDARIO ALLENAMENTI A PORTE APERTE