Volvera Rugby, doppietta Seniores: uomini e donne conquistano il successo

Seconda di campionato e secondo successo per la Seniores maschile del Volvera Rugby . Sul campo di Sant’Ambrogio di Susa i gialloneri hanno affrontato il Collegno, disputando una partita estremamente matura. Il Volvera è andato subito in vantaggio con una azione dei tre quarti finalizzata in meta da Luca Porporato. Un piazzato del fratello Daniele ha mandato poi le squadre al riposo sul 10-0. All’inizio della ripresa il Collegno si è fatto subito sotto con una meta trasformata, ma il Volvera è riuscito a gestire sapientemente le fasi di gioco successive, arrotondando il punteggio con altri due calci piazzati di Daniele Porporato. Risultato finale: Volvera – Collegno 16-7.

Formazione: Aghemo, Picaro, Durante, Porporato L., Coppola (Delfino), Michienzi (Nardi), Ferraud, Moioli, Maganuco, Giraudo (Zangirolami), De Paoli (Mascia), Porporato D., Barberio (De Giuli), Elera Gutiérrez (Cava), Racca (Falagario).

La femminile Seniores ha concluso il proprio girone eliminatorio di Coppa Conference a punteggio pieno e con un ruolino di marcia notevole: 21 mete, 114 punti segnati e solo 14 subiti in due partite, anche se disputate contro compagini di serie inferiore. Sul campo di casa le giallonere hanno superato l’Ivrea per 47-14. Nel primo tempo show personale di Matilde Cecati, che ha segnato 4 mete, trasformate da Asti. Nella ripresa, uscita la giovane promessa, sono andate a segno Tota, Novarese e Alice Tombolato, con una trasformazione a testa di Asti e A. Tombolato. La Coppa Conference proseguirà ad aprile; alle semifinali, oltre che il Volvera, sono state promosse Cus Torino, Villorba e Benetton Treviso. Da segnalare il ritorno in campo di Giorgia Labagnara e l’adesione all’iniziativa a favore della giornata di prevenzione del tumore al seno: le giallonere si sono fatte fotografare a fine partita con un pallone riportante il logo della manifestazione.

Formazione: Drissi, Asti, Tombolato I., Tombolato A., Cecati, Romano, Gobello, Mugnaini, Ianniello, Novarese, Rech, Delfino, Castiglia, Bullari, Gariglio. Entrate in seguito: Tombolato B., Salvati, Sfirnaciuc, Armando, Tota, Labagnara.

Le ragazze della juniores hanno partecipato sabato al torneo organizzato dal Biella Rugby. Ottimo il risultato della under-18, che ha vinto nella propria categoria; una partita vinta e una persa per la Under 14, mentre le tre ragazze Under 16 hanno giocato inserite in altre squadre.