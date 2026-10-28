Reale Mutua Torino ’81 Iren, nuova era in panchina: Vuksanovic raccoglie l’eredità di Aversa

Marco Raviolo ne è convinto: «Cambiare a volte non solo è necessario, ma è giusto. Per trovare nuovi stimoli nell’affrontare quello che ci aspetta». Questo il punto di partenza del vice presidente della Reale Mutua Torino ’81 Iren , condiviso con tutto il direttivo, per spiegare il cambio sulla panchina della prima squadra attesa sabato dalla prima gara del campionato di A2 maschile di pallanuoto. Dopo 13 anni di “fergusoniana” gestione Simone Aversa , infatti, a bordo vasca quest’anno farà il suo esordio Ivan Vuksanovic, per dieci anni in acqua con i colori gialloblù e poi responsabile del settore giovanile. Uno di casa, insomma, ma comunque una novità.

«Aversa, oltre a ricoprire il ruolo di presidente, resterà comunque direttore tecnico del club con un ruolo sul campo che è il suo habitat naturale - precisa Raviolo -: per “Vuksa” questa sarà una bellissima sfida, perché dopo anni di vivaio sbarca alla guida di un gruppo senior in cui evidentemente dinamiche e logiche sono diverse». Ma il momento di cambiare era giunto, appunto: «In qualche modo si riparte da zero, ho la sensazione che in questo momento lui possa chiedere qualsiasi cosa ai ragazzi che devono dimostrare di meritare uno spazio in gara: le relazioni sono tutte da ricostruire e anche questo sarà motivo di stimoli per tutti».

Dopo il terzo posto nella regular season e la semifinale playoff persa in gara3 contro l’Ischia la scorsa stagione, il gruppo riparte dunque con rinnovato entusiasmo e medesime ambizioni: «L’obiettivo è la zona playoff, guardando il girone non vedo una squadra ammazza campionato come fu il Chiavari lo scorso anno - continua Raviolo -. Poi la storia ci insegna che la fase a eliminazione diretta porta con sé sempre tante incognite. Mi aspetto un campionato equilibrato in cui noi, insieme a Sori, Piacenza e Bogliasco, possiamo avere un ruolo da protagonista. Sicuramente come noi tante squadre si stanno riassettando inserendo molti giovani nel roster, anche questo aspetto si rifletterà sull’andamento della stagione».

La rosa, presentata ufficialmente giovedì al Cral di Reale Group di Torino alla presenza dell’assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta e di Lucio Berta, Group Head of Brand Communication & Media Relations di Reale Group, «è un buon mix di gioventù ed esperienza che ha ampi margini di crescita e miglioramento. Non avremo a disposizione Maffé, che dovrà essere operato al ginocchio, e abbiamo inserito quattro atleti classe 2007, un 2009 e anche un 2010 del nostro vivaio, proprio nell’ottica della sostenibilità di cui parlavo prima e che sta incidendo sull’allestimento delle rose di tutte le squadre».

All’appello presenti Mattia Aichino (2007), Matteo Aldi (1994), Luca Coccia (2007), Jacopo Colombo (1994), Marco Costa (2002), Marco De Luca (2007), Gabriele Ermondi (2005), Andrea Falaschi (2005), Vinko Lisica (1993), Andrea Maffé (1993), Nikolas Nestorovich (2009), Ettore Novara (1999), Matteo Paletti (2001), Andrea Romanazzi (2007), Luca Romeo (2007), Nicola Tononi (2000) e Daniele Volpe (2010).

Pronti a schierarsi sul piano vasca del Palazzo del Nuoto di Torino sabato alle 19 per la sfida contro Lavagna, prima tappa del lungo cammino del campionato di Serie A2: «Abbiamo deciso di giocare al Palazzo del Nuoto perché alla Monumentale, che riapre oggi, le tribune non sono ancora agibili - precisa Raviolo -: in questo modo il nostro pubblico, la cui presenza è speciale oltre che importante, potrà accompagnarci sin dall’inizio in questa nuova avventura di cui fanno parte, per il decimo anno, Reale Mutua, e, per il ventesimo anno, Iren. Due compagni di viaggio a cui va il nostro grazie più sincero».

La sfida sta per cominciare: per Vuksanovic l’eredità è di quelle pesanti, fatta di approdo in Serie A1 e di tanti campionati vissuti al vertice. «L’auspicio è che possa essere il nostro nuovo Ferguson. Era il momento di cambiare. Adesso, finalmente, è il momento di spezzare l’acqua, lottare, vincere».