S. Bernardo Campus: venerdì il derby d’alta classifica con Savigliano

La S. Bernardo Campus si prepara a tornare il campo per il derby con l’Amatori Savigliano, scontro di Serie C d’alta classifica, nonostante l’ultimo turno abbia visto entrambe le squadre sconfitte. La formazione albese ha infatti interrotto la striscia di quattro vittorie di fila, con una serata storta in trasferta a Moncalieri contro Torino Teens. L’approccio al match è costato caro, poichè i padroni di casa sono subito scappati a +15 (36-21) e, nonostante numerosi tentativi di ricucire, i viaggianti non hanno più raggiunto gli avversari. Alla pausa il -10 sembrava poter ridare speranze, ma a inizio ultima frazione Torino Teen ha toccato il +19 indirizzando defintivamente il match, poi chiusosi 80-64. Non sono bastati agli albesi i 21 punti di Rana e i 14 del 2008 Nastasi, per raddrizzare ial match. L’Amatori Savigliano è a sua volta incappata in una sconfitta, sempre con una trasferta torinese (contro la 5 Pari) che si è chiusa senza sorriso (88-84). Entrambe le squadre, dunque, sono chiamate a riscattarsi, con la classifica (pur cortissima) che le vede appaiate nel gruppo delle “terze”, alle spalle delle sole CUS Torino e Teens Biella.