Basket College Novara: sette giornate lontano dal Pala Sartorio

Basket College Novara comunica che la partita di campionato di sabato 31 ottobre si disputerà alle 18.30 a Galliate e non al Pala Sartorio . La società ha individuato una sede alternativa non potendo contare, nei tempi necessari all’organizzazione dell’incontro, sull’autorizzazione a utilizzare il palazzetto di viale Verdi per le gare. Alla settima giornata di Serie C , il College non avrà quindi ancora disputato una partita nel proprio impianto di casa. Il campionato è proseguito attraverso soluzioni fuori sede, ma la disponibilità del Sartorio rimane una questione aperta.

Il 9 agosto 2026, la prima notizia stampa dell’affidamento della fornitura e dell’installazione dei nuovi canestri e delle relative attrezzature alla Nuova Radar Coop di Limena. Si spiegava che uno dei canestri a soffitto era danneggiato e che l’usura dell’impianto aveva portato a preferirne la sostituzione alla riparazione con la previsione di eseguire l’intervento durante il fermo dell’attività per rendere disponibile la struttura alla ripresa degli allenamenti.

«Richiamiamo queste date perché descrivono il percorso che stiamo vivendo – dichiara il presidente Andrea Delconte –. Non intendiamo confondere il tempo trascorso dall’annuncio con quello materialmente necessario all’installazione. Il punto, per una società sportiva, è però la disponibilità effettiva del campo: dalla prima giornata alla settima non abbiamo ancora potuto giocare al Sartorio».

Nell’ultima comunicazione, il Comune di Novara ha distinto l’omologazione federale dagli accertamenti sulla sicurezza strutturale, annunciando la visita del collaudatore statico per venerdì 30 ottobre, il giorno precedente alla partita. La riapertura alle manifestazioni agonistiche è stata subordinata alla formale acquisizione del certificato relativo alla struttura dei nuovi canestri e ai loro ancoraggi all’edificio. La stessa comunicazione conferma la possibilità di svolgere gli allenamenti, sulla base dell’attestazione del produttore sul corretto montaggio e sulla sicurezza per tale utilizzo. Allenamenti consentiti e gare ancora in attesa di autorizzazione restano quindi due condizioni distinte, delle quali la società ha preso atto. Basket College Novara rivolge così un sincero ringraziamento al Comune di Galliate, che in poche ore ha assicurato la disponibilità della sede alternativa, consentendo alla società di organizzare l’appuntamento del 31 ottobre.

«La disponibilità ricevuta ha un valore concreto per i nostri atleti, per lo staff, per gli avversari e per le famiglie – sottolinea Delconte –. Ringraziamo Galliate, il Basket Galliate e tutte le persone che hanno contribuito a questa soluzione. Ringraziamo anche i Beavers, chi ci ha ospitato nelle precedenti occasioni a Borgomanero, ma che questa volta ancora non poteva darci ospitalità: la continuità del nostro campionato è stata possibile soltanto grazie a queste collaborazioni».

La sede alternativa permette di disputare la gara, ma non elimina le conseguenze organizzative degli spostamenti: gestione dei servizi, trasferimenti e accoglienza dei sostenitori devono essere riprogrammati. Una partita può essere casalinga nel calendario e svolgersi, nei fatti, lontano dal proprio pubblico e dal proprio campo. È la situazione che Basket College Novara continua ad affrontare da inizio campionato. Basket College Novara continuerà a garantire il proprio impegno sportivo e organizzativo, mantenendo il confronto con il Comune e con la Federazione.

«Ai nostri ragazzi, alle famiglie, ai sostenitori e ai partner assicuriamo che continueremo a fare la nostra parte – conclude Delconte –. Il 31 ottobre ore 18.30 saremo a Galliate, dove confidiamo di portare con gratitudine una bella giornata di sport a chi ci accoglie e con la consueta determinazione sul campo. Per il Sartorio attendiamo una data di rientro attendibile e formalmente comunicata. Non chiediamo altre rassicurazioni generiche: chiediamo soltanto le informazioni necessarie per poter finalmente annunciare ai nostri sostenitori la prossima partita a casa».