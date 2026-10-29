Club76 protagonista, dall’A1 alle giovanili: la stagione parte col piede giusto

Continua a fare bene il Club76, alle prese con le prime settimane di una nuova e lunga stagione.

Traina la prima squadra che, in A1, vince 0-3 la trasferta contro CDA Volley Talmassons FV (18-25, 20-25, 23-25).

In Serie B1 L'Alba Volley vince al tie-break 2-3 contro Ascot BTM Moncalieri (18-25, 27-25, 23-25, 25-19, 13-15). Trasferta che si presentava difficilissima, ma che le biancoblù hanno trasformato in una splendida vittoria.

In Serie B2 MTS Ser Santena vince 3-1 su Eurospin Monviso Pinerolo (25-13, 17-25, 25-22, 25-19). Buona la prima partita in casa, che porta i primi tre punti della stagione.

Inciampa, invece, Rasero Teloni Club76 Playasti in Serie D, 3-1 contro Safa 2000 (25-14, 25-20, 28-30, 25-21).

Bene, però, la Serie D rappresentata da GS Pino Volley, che si impone 1-3 su Cogne Aosta (17-25, 25-20 , 21-25, 19-25). Grande vittoria per le Pinesi in trasferta, che conquistano il bottino pieno sul campo di Aosta.

In U19 L'Alba Volley vince 0-3 contro Savigliano (24-26, 17-25, 23-25).

Occasione mancata, invece, per le Pinesi in U17 con Club76 GS Pino Gold Fenice. Le “clubbine” cedono al tie-break, 3-2 contro Venaria Volley (23-25, 19-25, 25-23, 25-20, 25-9). La partenza è molto buona: con una serie di battute e di attacchi precisi le ragazze si aggiudicano un primo set impegnativo combattuto punto a punto e il secondo recuperando con grande carattere uno svantaggio consistente. Tutto si gioca al quinto set, ceduto alle padrone di casa.

In U14, infine, Club76 MTS Ser Santena porta a casa tre punti contro MTV Fucsia (21-25, 20-25, 18-25).

Nel weekend nuovi match in campo.