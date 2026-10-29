La Paffoni si sblocca: Piazza Armerina ko, arriva la prima vittoria stagionale

Le triple di Morandotti e Misters, i canestri di Guerra e Angelucci, la solidità del solito Balanzoni e il prezioso contributo di tutta la squadra, compresi i giovanissimi Yadde e Caramelli. La Paffoni Fulgor Basket trova finalmente il primo successo stagionale, superando la Siaz Piazza Armerina per 86-74 e conquistando due punti tanto attesi quanto importanti per il morale del gruppo.

L’avvio è complicato per i rossoverdi, che faticano a contenere i pick and roll degli ospiti e, dall’altra parte del campo, non riescono a trovare continuità offensiva. Sul 4-10 in favore della Siaz, coach Belletti ferma il gioco con un timeout. È Angelucci a tenere in scia la Paffoni, che chiude il primo quarto sotto 20-24. Nel secondo periodo regna l’equilibrio. Le due formazioni rispondono colpo su colpo, senza riuscire a piazzare un allungo significativo. All’intervallo lungo il tabellone dice 37-38 per Piazza Armerina, con la partita ancora tutta da scrivere.

È al rientro dagli spogliatoi che la Paffoni cambia marcia. Il terzo quarto dei rossoverdi è di quelli da applausi: Balanzoni domina nel pitturato, Morandotti trova il canestro con impressionante continuità, Misters si sblocca dall’arco e Guerra colpisce in tutti i modi con quattro punti consecutivi che danno il La allo strappo rossoverde. La squadra di Belletti alza i giri del motore, aumenta l’intensità difensiva e prova a prendere il largo. Un paio di canestri di Bruno consentono alla Siaz di accorciare le distanze, costringendo il tecnico rossoverde a chiamare timeout per riordinare le idee. La Fulgor, però, ha fame di vittoria e continua a spingere, mantenendo un margine rassicurante sugli avversari. Nell’ultimo periodo Piazza Armerina prova a riaprire i giochi. È ancora Bruno a suonare la carica, mentre il canestro di Gaetano riporta gli ospiti fino al -8. La Paffoni non trema: Balanzoni ristabilisce la doppia cifra di vantaggio a tre minuti dalla sirena, prima che Andris Misters, con un canestro difficilissimo dall’angolo allo scadere dei 24 secondi, metta di fatto il sigillo sulla partita.

Nel finale i ragazzi di coach Belletti amministrano con lucidità il vantaggio, accompagnati dal calore del Pala Cipir, fino al definitivo 86-74.

Coach Belletti nel post partita: «Oggi non voglio soffermarmi sui numeri. Questa vittoria è una piccola boccata d’ossigeno, che deve darci ancora più fiducia nel percorso che abbiamo intrapreso. Non dobbiamo montarci la testa, ma è innegabile che questo successo ci mancasse.

Ci tengo a fare tre considerazioni. La prima riguarda lo staff: dopo un inizio difficile mi hanno sempre trasmesso fiducia, proteggendomi e contribuendo ad alleggerire l’atmosfera. La seconda è per i miei giocatori, che oggi hanno dimostrato di essere non soltanto atleti, ma uomini veri. La terza è rivolta al club e a tutto l’ambiente: dobbiamo continuare a remare nella stessa direzione. Oggi abbiamo percepito questa compattezza. Il Pala Cipir ci ha spinto, i ragazzi l’hanno sentito e questo è un aspetto fondamentale.

Non dobbiamo guardare soltanto a chi affrontiamo, ma verificare giorno dopo giorno che le nostre certezze si consolidino e che i giocatori continuino a crescere. Oggi l’attacco ha prodotto tanto, ma io vedo come questa squadra si allena durante la settimana, vedo la maturità dei veterani e il lavoro quotidiano di tutto il gruppo. Sapevo che prima o poi questi segnali si sarebbero tradotti in una prestazione del genere. Ora dobbiamo continuare su questa strada».

Paffoni Fulgor Basket Omegna – Siaz Basket Piazza Armerina 86-74

Parziali (20-24, 17-14, 31-17, 18-19)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Elia Morandotti 20 (4/9, 2/6), Simone Angelucci 17 (3/5, 3/6), Francesco Guerra 17 (2/3, 2/6), Jacopo Balanzoni 16 (7/9, 0/0), Andris Misters 11 (1/4, 3/10), Mouhamadou Yadde 3 (0/0, 1/1), Edoardo Santi 2 (1/2, 0/1), Obinna Odah 0 (0/0, 0/1), Leonardo Caramelli 0 (0/1, 0/0), Riccardo Barbuto 0 (0/0, 0/0), Leonardo Del sole 0 (0/0, 0/0)

Siaz Basket Piazza Armerina: Franco Gaetano 18 (7/12, 0/0), Santiago Bruno 16 (0/1, 5/8), Ernestas Sederevicius 12 (2/6, 1/6), V.j. alberto Benites 12 (0/1, 4/7), Denis Alibegovic 8 (3/9, 0/4), Matteo Cagliani 6 (2/4, 0/3), Federico Ricci 2 (1/2, 0/2), Antonio Lorenzetti 0 (0/1, 0/0), Nino Buttafuoco 0 (0/0, 0/0), Oumar Dioumessy 0 (0/0, 0/0)