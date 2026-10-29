Rally Lana, la Biella Motor Team brilla sulle strade di casa

Si è concluso con ottimi riscontri complessivi ed importanti conferme per la scuderia Biella Motor Team il 38° Rally Lana, valevole come ultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 1. Sulle strade casalinghe e davanti al pubblico biellese, i portacolori del sodalizio locale si sono resi protagonisti di prestazioni di grande rilievo nelle diverse classi.

A guidare la pattuglia della scuderia è stato l'equipaggio composto da Stefano Serini e Maurizio Conti che, a bordo della loro Lancia Ypsilon HF, ha colto un eccellente sedicesimo posto assoluto, piazzandosi al terzo posto della combattutissima classe Rally4.

Alessandro Colombo e Tiziano Pieri. Con una prestazione da applausi sono riusciti a piazzarsi diciottesimi assoluti e soprattutto primi della combattuta classe Rally5 con la loro Renault Clio RS. Poco più indietro, al ventesimo posto della graduatoria generale, si sono classificati Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti su Peugeot 208, conquistando una solida quinta piazza nella classe Rally4.

Grande prova e vittoria nella classifica Over 55 per Michele Andolina e Leo Moro, che al volante della Škoda Fabia R5 si sono piazzati al ventunesimo posto. Trentaduesimi con una Lancia Ypsilon HF Gianni Brandalese e Matteo Zanetti, per loro un buon settimo posto in classe Rally4. In evidenza anche il giovane Nicolò Ciancia Mercandino al via su Renault Clio Rally5 con Giuliano Santi: hanno completato la gara al trentaquattresimo posto, ottenendo la terza piazza sia nella classifica riservata ai piloti Under 25 sia in quella di classe Rally5.

Primato di classe R3 per Davide Pascal e Ivan Spatari, che con la Renault Clio RS hanno chiuso al quarantatreesimo posto assoluto. Bella affermazione di classe anche per Gianluca Pirali ed Edoardo Correggia: l'equipaggio della Renault Clio RS si è piazzato in cinquantesima posizione assoluta in 1:00:26.0, facendo propria la classe RS 2.0.

Bandiera a scacchi e traguardo finale raggiunto con determinazione da Luca Ferraris e Paolo Ferraris, che a bordo della Peugeot 208 Rally4 hanno terminato la loro prova in cinquantottesima posizione assoluta.

Nella gara riservata alle vetture Classiche (quelle omologate tra il 1993 ed il 2000) il presidente della scuderia Claudio Bergo, con Maurizio Trombini, nonostante qualche problema meccanico ha ottenuto il primo posto assoluto con una Mitsubishi Lancer Evo IV.

Ritiro, invece, sulla PS5, per Roberto Calligher e Flora Ramella Ratin con una Fiat 600 Sporting.

Un bilancio estremamente positivo per la Biella Motor Team, che festeggia in una delle competizioni più sentite e partecipate dell'intera stagione agonistica.