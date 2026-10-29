GRANTORINO Basketball Draft, l’U19 chiude in vetta: riflettori anche sull’U17

U19 ECCELLENZA | GRANTORINO chiude il girone di andata al primo posto

Bella vittoria per l’Under 19 Eccellenza di GRANTORINO, che supera Don Bosco Crocetta nel derby cittadino per 87-70.

Dopo un avvio in salita, i padroni di casa reagiscono con carattere, ribaltano lo svantaggio iniziale e costruiscono progressivamente il successo. Nonostante il tentativo di rimonta degli avversari, i gialloblù mantengono il controllo e piazzano l’allungo decisivo nell’ultimo quarto. Per GRANTORINO arriva la quarta vittoria nelle prime cinque partite stagionali, un risultato che conferma l’ottimo percorso della squadra. Grazie a questo successo, i ragazzi di coach Comazzi chiudono il girone di andata al primo posto, a pari merito con Derthona Basket ma avanti in virtù dello scontro diretto.

Le parole di coach Comazzi al termine del match: «Una bella partita, giocata a viso aperto da entrambe le parti. Sapevamo che Crocetta avrebbe cambiato qualcosa nell’assetto, ma ci siamo fatti trovare pronti. Termina un girone di andata che si è dimostrato molto equilibrato, da lunedì si riparte con il girone di ritorno».

Qui l’intervista integrale al coach.

U17 ECCELLENZA | GRANTORINO attesa al match contro TNA San Mauro

L’U17 Eccellenza di GRANTORINO sarà impegnata questo weekend nella sesta giornata di campionato. Il match si giocherà al Palaeinaudi sabato 31 ottobre alle ore 19:00 contro TNA San Mauro Basket. I gialloblù arrivano a questo impegno reduci dalla sconfitta rimediata giovedì scorso al Palacadorna contro College Basketball per 100-95, e sono in cerca del quarto successo stagionale. Attualmente GRANTORINO si trova al 3° posto in classifica, a due partite dalla fine del girone di andata.