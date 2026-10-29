Cuneo Volley, al via il Road Show di "Cuneo è di chi ci crede": tre appuntamenti per presentare il progetto di azionariato popolare

Aprire il Cuneo Volley alla comunità, coinvolgere nuovi sostenitori e costruire insieme il futuro della società. Sono gli obiettivi di "Cuneo è di chi ci crede", il progetto di azionariato popolare che il Club presenterà attraverso un Road Show articolato in tre appuntamenti nel mese di novembre, rivolti a partner, tifosi, cittadini e imprenditori del territorio.

L'iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra la società sportiva e la comunità cuneese, offrendo a un pubblico più ampio la possibilità di conoscere il progetto e valutare forme di partecipazione diretta al percorso di crescita del Cuneo Volley. Gli incontri saranno occasioni di presentazione, confronto e approfondimento sulle finalità dell'iniziativa, sulle modalità di adesione attraverso la piattaforma Mamacrowd e sugli obiettivi legati al rafforzamento della società e allo sviluppo del settore giovanile.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 11 novembre al ristorante Da Costa, in viale degli Angeli 77 a Cuneo, con una serata riservata ai partner e agli sponsor del network del Club. L'incontro intende coinvolgere innanzitutto le aziende che già sostengono la società, condividendo con loro le prospettive del progetto e raccogliendo domande, idee e contributi. La serata sarà accompagnata da degustazioni di mieli, formaggi e vini e rappresenterà un momento di incontro e relazione tra le realtà che compongono la rete di partner del Cuneo Volley. La partecipazione prevista è di un rappresentante per azienda, fino a un massimo di 80 persone.

Per partecipare all’evento dell’11 novembre compilare il form al seguente link: https://cuneovolley.it/eventi/cuneodichicicrede-roadshow-network

Il secondo appuntamento si terrà martedì 17 novembre all'Anduma Café del Palasport di Cuneo e sarà dedicato a tifosi, appassionati e cittadini interessati a conoscere più da vicino il progetto. In un luogo simbolo della vita sportiva cittadina, la società illustrerà le modalità di adesione, il funzionamento dell'iniziativa attraverso Mamacrowd e le prospettive legate alla partecipazione dei sostenitori. L'obiettivo è ampliare il dialogo con la comunità, coinvolgendo sia chi segue da tempo la squadra sia chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo del Cuneo Volley.

Per partecipare all’evento del 17 novembre compilare il form al seguente link: https://cuneovolley.it/eventi/cuneodichicicrede-roadshow-community

Il Road Show si concluderà mercoledì 25 novembre, nuovamente al ristorante Da Costa, con una serata rivolta in particolare agli imprenditori del territorio. L'incontro unirà networking e approfondimento del progetto, favorendo la conoscenza reciproca tra aziende e realtà economiche locali e presentando le opportunità di partecipazione all'azionariato popolare. Anche in questo caso sono previste degustazioni di prodotti del territorio, in un contesto pensato per favorire il dialogo e la nascita di nuove relazioni. I posti disponibili saranno limitati a 80 partecipanti.

Per partecipare all’evento del 25 novembre compilare il form al seguente link: https://cuneovolley.it/eventi/cuneodichicicrede-roadshow-business

Attraverso i tre incontri, il Cuneo Volley intende creare occasioni concrete di confronto e condivisione, presentando obiettivi, modalità di partecipazione e prospettive del progetto.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione agli incontri e sul progetto di azionariato popolare è possibile fare riferimento ai canali ufficiali del Cuneo Volley.