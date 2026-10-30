Autosped, prova di forza a Landerneau: il BCC conduce e resiste alla rimonta

Prima frazione contraddistinta dal grande equilibrio a Landerneau: le due squadre trovano soluzioni efficaci e chiudono in parità a 17 dopo i 10 minuti iniziali. Nel secondo periodo il BCC preme il pedale sull’acceleratore, grazie a canestri da fuori e un gioco corale pregevole, che consente alla squadra allenata da Cutugno di allungare sino al 31-44 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Autosped – guidata dalle giocate di una sontuosa Fondren – dilata il proprio vantaggio sino al +16 (42-58): nelle battute seguenti, il talento di Turner riporta Landerneau sotto la doppia cifra di distacco. Al 30’ il parziale è 52-61. L’ultimo quarto è un testa a testa, con il BCC che mantiene sempre il comando del punteggio, rispondendo a ogni tentativo di rimonta avversario ed entrando nell’ultimo minuto con sei punti di margine (65-71). Con un canestro da tre punti di Cortana, Landerneau arriva al -3 (68-71) con 19 secondi da giocare.

Landerneau Bretagne Basket-Autosped BCC 65-71

Parziali (17-17, 31-44, 52-61)

Landerneau: Rafiu, Cortana, Cariou, Kaba, Heriaud, Albert, Turner, Yerbe, Komara, Selle, Boudhil. All. Muganguzi

BCC: Sitku-Varga, Conte, Pysmennyk, Caloro, Leonardi, Fondren, Lokoka, Arado, Frustaci, Dixon, Zanetti, Wnorowska. All. Cutugno