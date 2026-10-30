Basket Torino, “Eroi Gialloblù”: al Pala Gianni Asti arriva Alessandro Abbio

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare che Alessandro Abbio sarà ospite speciale al Pala Gianni Asti mercoledì 4 novembre, in occasione della sfida casalinga contro Montecatini. Il club renderà omaggio a “Picchio” per celebrarne la carriera e il contributo alla storia della pallacanestro torinese.

La tradizione cestistica torinese è ricca di grandi giocatori, figure iconiche e momenti indimenticabili, che nel corso dei decenni hanno alimentato la passione di generazioni di tifosi e appassionati. Un patrimonio sportivo che Basket Torino desidera celebrare, rendendo omaggio a chi ha contribuito a costruirlo.

Nasce con questo spirito l’iniziativa “Eroi Gialloblù – Basket Torino celebra la storia della pallacanestro torinese”, che vuole riconoscere e valorizzare le figure che hanno scritto pagine importanti della storia cestistica cittadina, offrendo al pubblico l'opportunità di ritrovare alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi.

Con la maglia gialloblù, Alessandro Abbio fece il suo esordio nel basket di alto livello a soli 17 anni, muovendo i primi passi della sua carriera sotto la Mole tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90, prima di affermarsi ai massimi livelli della pallacanestro italiana ed europea e come atleta della nazionale azzurra, costruendo un percorso ricco di successi e riconoscimenti.

Mercoledì 4 novembre, in occasione della sfida casalinga della Reale Mutua Basket Torino contro Montecatini, “Picchio” Abbio tornerà sul parquet del Pala Gianni Asti per raccogliere nuovamente l'applauso del pubblico torinese.

Un momento simbolico, pensato per celebrare non soltanto la carriera di un grande giocatore, ma anche il legame tra la città, la sua tradizione cestistica e le generazioni di appassionati che ne custodiscono la memoria.