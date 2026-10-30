Halloween Fight Night, a Torino il ring si accende: dodici sfide tra giovani talenti e grandi ritorni
Sabato 31 ottobre al Bocciodromo Rossini la Boxing de Rua propone una serata con dodici incontri di boxe olimpica, spazio al movimento femminile e alle giovani promesse. Attesa per il ritorno sul ring dopo sette anni di Antonio Bonamassa e per le sfide di Erik Shametaj, Lahssin Riyad e Melita Riviera
Dodici incontri di boxe olimpica, giovani promesse, sfide femminili e un ritorno attesissimo: il 31 ottobre il ring si accende nella notte più paurosa dell'anno. Ad Halloween i vampiri sono avvisati: questa volta rischiano di finire al tappeto. Sabato 31 ottobre, alle ore 20,30, al Bocciodromo Rossini, in corso Mamiani 5 a Torino, andrà in scena la Halloween Fight Night, manifestazione pugilistica organizzata da Stefano Abatangelo della Boxing de Rua. In programma dodici incontri di boxe olimpica, con atleti di diverse società pronti a regalare al pubblico una serata di sport, adrenalina e spettacolo.
Tra i protagonisti anche Daniele Costantino, atteso al riscatto dopo la precedente sconfitta ai punti, e alcuni giovani talenti della Boxing de Rua, tra cui l'imbattuto Erik Shametaj e il diciassettenne Lahssin Riyad, entrambi da seguire con attenzione. Spazio anche al pugilato femminile, con un incontro che vedrà protagonista Melita Riviera, della Boxe Grugliasco, medaglia d'argento ai Campionati italiani Under 17 del 2025, opposta a Giulia Bottalico (Boxing de Rua). Una sfida che testimonia la crescita del movimento femminile e il ruolo sempre più importante delle giovani atlete sul ring.
La GST Boxe schiererà quattro pugili: il debuttante Gabriele Sola, di Settimo Torinese, nei 66 kg; Simone Casetta nei 61 kg; Andrea Lombardo nei 71 kg e Antonio Bonamassa, di Leinì, che tornerà sul ring nei 76 kg dopo ben sette anni di assenza. Proprio il rientro di Bonamassa è tra gli appuntamenti più attesi: dall'altra parte del quadrato troverà il brasiliano Alexandro da Silva, della Boxing de Rua, atleta in grande forma. Due pugili dal pugno pesante per un confronto che promette scintille.
Prevista inoltre un'esibizione di Lorenzo Spoto, atteso dal 4 all'8 novembre alle fasi nazionali dei Campionati italiani Under 15, che si confronterà con il giovane talento Marco Tomaino di Grugliasco. Non mancheranno altri incontri tra pugili di diverse società, con esordienti e giovani promesse pronti a mettersi alla prova. Annunciata la presenza di Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6. Un ringraziamento particolare agli sponsor, in special modo a ErreA, importante realtà dell'abbigliamento sportivo presente anche negli eventi internazionali.
Appuntamento per sabato 31 ottobre alle 20,30 al Bocciodromo Rossini di Torino. Dodici match, talenti da scoprire e una certezza: ad Halloween, sul ring, niente dolcetto o scherzetto. Solo sport, grinta e guantoni.
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