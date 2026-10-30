Halloween Fight Night, a Torino il ring si accende: dodici sfide tra giovani talenti e grandi ritorni

Sabato 31 ottobre al Bocciodromo Rossini la Boxing de Rua propone una serata con dodici incontri di boxe olimpica, spazio al movimento femminile e alle giovani promesse. Attesa per il ritorno sul ring dopo sette anni di Antonio Bonamassa e per le sfide di Erik Shametaj, Lahssin Riyad e Melita Riviera