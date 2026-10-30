Dodecarun, la volata finale passa dalla Valle d’Aosta: torna la Ivery Vertical Running

Il circuito Dodecarun torna in Valle d’Aosta sabato 31 ottobre per la gara più originale del programma. La Ivery Vertical Running , diciottesima tappa della stagione, è una cronocalata di 3.175 metri con un dislivello di 330, che da Pont Saint Martin si arrampica alla frazione di Ivery. La partenza è fissata per le 15.30.

«Una gara storica che abbiamo riportato in auge nel 2025, dopo uno stop lungo 12 anni», commenta Pierangelo Garda , portavoce di “Corribike Dfdp”, il gruppo appassionati che organizza la prova con il supporto dell’Atletica Pont Donnas. «Il percorso parte dalla piazza del ponte romano ed è faticoso – continua - ma allo stesso tempo regala scorci e panorami mozzafiato sui tipici paesaggi valdostani».

A quattro tappe dal termine, soltanto 42 punti separano il capolista Massimo Bono da Giuliano Caresio, secondo in classifica, e ad appena due lunghezze di margine si colloca Luca Laratore, attualmente terzo. La Ivery Vertical Running è il primo atto di un rush finale che si completerò con le tappe di Borgosesia (8 novembre), Trino (15 novembre) e Piossasco (22 novembre). Più netto il vantaggio di Nadia Chiabrera in campo femminile.

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada e pista. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.

Questa la classifica del circuito dopo 17 prove

Uomini. 1. Massimo Bono (Robbiese) 604 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 562; 3. Laratore (Roata Chiusani) 560; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 446; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 321; 6. Aimar (Atl. Pinerolo) 309; 7. Agoglia (Brancaleone Asti) 288; 8. Chiabrera (Brancaleone Asti) 260; 9. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 230; 10. Castellino (Roata Chiusani) 224; 11. Arseniato (Bio Correndo Avis) 212; 12. Murgia (Bio Correndo Avis) 200; 13. Galati (Atl. Novese) 186; 14. Molinari (Trinese) 180; 15. Demetri (Atl. Alessandria) 159.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 703 punti; 2. Laino (Brancaleone Asti) 584; 3. Cavalieri (Sisport) 532; 4. Rabbia (Brancaleone Asti) 505; 5. Di Salvo Roata Chiusani) 472; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 453; 7. Sulis (Brancaleone Asti) 381; 8. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 296; 9. Azeroual (Atl. Alessandria) 271; 10. Villabruna (Trinese) 258; 11. Giusto (Atl. Pinerolo) 195; 12. Marchisa (Atl. Alessandria) 185; 13. Brunchi (Brancaleone Asti) 128; 14. Bruno (Runcard) 114; 15. Ricaldone (Bio Correndo Avis) 108.

Queste le classifiche di categoria

Uomini . JPSM . 1. Aimar 276; 2. Arseniato 216; 3. Galati 204. SM35 . 1. Riva (Swatt Club) 262; 2. Zottarelli 214; 3- Zerbo (Atl.Novese) 740; SM40 . 1. Caresio 676; 2 Martinotti 206 (Run of Made) 206; 3. Demetri 104. SM45 . 1. Laratore 740: 2. Arnaudo 546; 3. Salavastru (Brancaleone Asti) 262. SM50 . 1. Bono 880; 2. Agoglia 700; 3. Cena 520. SM55 . 1. Zamuner 572; 2. Bocchio (Atl. Novese) 376; 3. Piras (Cogne Aosta) 330. SM60 . 1. Murgia 592; 2. Ventrice (Sant’Orso Aosta) 278; 3. Peruccio (Trinese) 272. SM65 . 1. Chiabrera 680; 2. Castellino 640; 3. Martignetti (Bio Correndo Avis) 456. SM70 . 1. Molinari 598; 2. Forzan (Bio Correndo Avis) 502; 3. Comuzio (Pod. Robbiese) 466. SM75+ . 1. Bozza (Atl. Santhià) 178; 1. Gioffrè (Atl.Novese) 178; 3. Loro (Bairese) 130.