Dodecarun, la volata finale passa dalla Valle d’Aosta: torna la Ivery Vertical Running
Sabato 31 ottobre la diciottesima tappa del circuito propone una spettacolare cronoscalata di 3.175 metri da Pont-Saint-Martin alla frazione di Ivery
Il circuito Dodecarun torna in Valle d’Aosta sabato 31 ottobre per la gara più originale del programma. La Ivery Vertical Running, diciottesima tappa della stagione, è una cronocalata di 3.175 metri con un dislivello di 330, che da Pont Saint Martin si arrampica alla frazione di Ivery. La partenza è fissata per le 15.30.
«Una gara storica che abbiamo riportato in auge nel 2025, dopo uno stop lungo 12 anni», commenta Pierangelo Garda, portavoce di “Corribike Dfdp”, il gruppo appassionati che organizza la prova con il supporto dell’Atletica Pont Donnas. «Il percorso parte dalla piazza del ponte romano ed è faticoso – continua - ma allo stesso tempo regala scorci e panorami mozzafiato sui tipici paesaggi valdostani».
A quattro tappe dal termine, soltanto 42 punti separano il capolista Massimo Bono da Giuliano Caresio, secondo in classifica, e ad appena due lunghezze di margine si colloca Luca Laratore, attualmente terzo. La Ivery Vertical Running è il primo atto di un rush finale che si completerò con le tappe di Borgosesia (8 novembre), Trino (15 novembre) e Piossasco (22 novembre). Più netto il vantaggio di Nadia Chiabrera in campo femminile.
Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada e pista. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.
Questa la classifica del circuito dopo 17 prove
Uomini. 1. Massimo Bono (Robbiese) 604 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 562; 3. Laratore (Roata Chiusani) 560; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 446; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 321; 6. Aimar (Atl. Pinerolo) 309; 7. Agoglia (Brancaleone Asti) 288; 8. Chiabrera (Brancaleone Asti) 260; 9. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 230; 10. Castellino (Roata Chiusani) 224; 11. Arseniato (Bio Correndo Avis) 212; 12. Murgia (Bio Correndo Avis) 200; 13. Galati (Atl. Novese) 186; 14. Molinari (Trinese) 180; 15. Demetri (Atl. Alessandria) 159.
Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 703 punti; 2. Laino (Brancaleone Asti) 584; 3. Cavalieri (Sisport) 532; 4. Rabbia (Brancaleone Asti) 505; 5. Di Salvo Roata Chiusani) 472; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 453; 7. Sulis (Brancaleone Asti) 381; 8. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 296; 9. Azeroual (Atl. Alessandria) 271; 10. Villabruna (Trinese) 258; 11. Giusto (Atl. Pinerolo) 195; 12. Marchisa (Atl. Alessandria) 185; 13. Brunchi (Brancaleone Asti) 128; 14. Bruno (Runcard) 114; 15. Ricaldone (Bio Correndo Avis) 108.
Queste le classifiche di categoria
Uomini. JPSM. 1. Aimar 276; 2. Arseniato 216; 3. Galati 204. SM35. 1. Riva (Swatt Club) 262; 2. Zottarelli 214; 3- Zerbo (Atl.Novese) 740; SM40. 1. Caresio 676; 2 Martinotti 206 (Run of Made) 206; 3. Demetri 104. SM45. 1. Laratore 740: 2. Arnaudo 546; 3. Salavastru (Brancaleone Asti) 262. SM50. 1. Bono 880; 2. Agoglia 700; 3. Cena 520. SM55. 1. Zamuner 572; 2. Bocchio (Atl. Novese) 376; 3. Piras (Cogne Aosta) 330. SM60. 1. Murgia 592; 2. Ventrice (Sant’Orso Aosta) 278; 3. Peruccio (Trinese) 272. SM65. 1. Chiabrera 680; 2. Castellino 640; 3. Martignetti (Bio Correndo Avis) 456. SM70. 1. Molinari 598; 2. Forzan (Bio Correndo Avis) 502; 3. Comuzio (Pod. Robbiese) 466. SM75+. 1. Bozza (Atl. Santhià) 178; 1. Gioffrè (Atl.Novese) 178; 3. Loro (Bairese) 130.
Donne. JPSF. 1. Chiabrera 812; 2. Cavalieri 500; 3. Azeroual 238. SF35. 1. Lenti (Frecce Bianche) 238; 2. Chirila (Tapporosso) 160; 3. Spadafora (Pont-Saint-Martin) 138. SF40. 1. Ricaldone (Bio Correndo Avis) 274; 2. Marchisa 196; 3. Mates (Giannonerunning Circuit) 226. SF45. 1. Laino 660; 2. Brunchi 258; 3. Tomasova (Atl. Santhià) 178. SF50. 1. Giusto (Atl. Pinerolo) 524; 2. Albertone (Olimpia Runners) 286; 3. Leone (Olimpia Runners) 226. SF55. 1. Rabbia 812; 2. Mocci 608; 3. Bruno 420. SF60. 1. Di Salvo 766; 2. Cammalleri (Borgaretto 75) 120; 3. Defabiani (GSA Valsesia) 118. SF65. 1. Sulis 862; 2. Pejrani 810; 3. 710. SF70. 1. Carchedi (Brancaleone Asti) 356; 2. Gallia (Verdenero) 178; 3. Colabello (Pont-Saint-Martin) 70. SF75+. 1. Stefani (Baudenasca) 174; 2. Monasterolo (Borgaretto 75) 118; 3. Crivellaro (Run Of Made) 60.
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